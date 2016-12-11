هیچ تولیدکننده ای نباید پشت در بسته بماند/ تولیدکننده تکریم شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی یکشنبه شب درجلسه ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: با راه اندازی مرکز سرمایه گذاری در قزوین باید به صورت متمرکز مسیر سرمایه گذاری را هموار و تسهیل کنیم.

وی افزود: از کنار ظرفیت های موجود استان نباید به سادگی عبور کنیم بلکه لازم است برای افزایش بهره وری از همه امکانات استفاده بهینه کنیم تا نتیجه کارها بهتر شود.

همتی گفت: دستگاههای اجرایی نباید به تولیدکننده مانند یک طعمه نگاه کنند و درمراجعه سرمایه گذاران فرصت را مغتنم بشمارند و به جای تسهیل در کار و تکریم تولیدکننده افراد را در پیچ و خم اداری معطل کنند تا کارآفرینان پشیمان شوند.

استاندار بیان کرد: همه مدیران وظیفه دارند با روان سازی وساده گرفتن کارها به کاهش هزینه تولیدکننده کمک کنند در غیر این صورت استانهای دیگر که شرایط بهتری را برای تولیدکننده فراهم می کنند بااستقبال آنها روبرو خواهند شد.

همتی تصریح کرد: با مدیران دستگاههایی که هزینه های غیر متعارف و اضافی به تولیدکننده تحمیل کنند برخورد می کنیم.

وی گفت: قانون را فقط برای مردم می خواهیم و آن را برای سیستم دولتی اعمال نمی کنیم به همین دلیل گاهی با تصمیمات ناروا در تولید به کارآفرینان آسیب می زنیم.

استاندار یادآورشد: چرا باید با نگاه منفی و مانع تراشی مسیر تولید را سخت کنیم و تولیدکننده ای که با سختی زیاد وارد این راه شده ما هم اذیت کنیم تا پشیمان شود.

همتی اضافه کرد: در شرایطی که باید با تصمیم درست و منطقی مسیر تولید هموار شود گاهی برعکس عمل می کنیم و با یک تصمیم اشتباه هزینه تولید را بالا می بریم.

احترام به تولیدکننده الزامی است

استاندار گفت: تولیدکننده امروز مانند رزمنده دیروز است که باید هرجا می رود عزت و احترام و تکریم ببیند و مدیران وقتی مشاهده می کنند تولیدکننده و سرمایه گذاری به آنها مراجعه کرده باید بسرعت کارش را راه بیندازند و به احترامش بلند شوند و به گونه ای رفتار کنند تا فرد احساس امنیت و آرامش کند و به ادامه کار تشویق شود.

با نماز خود را شارژ روحی کنیم

همتی گفت: مدیران باید با نماز خود را شارژ روحی کرده و با انگیزه بیشتری خدمت کنند و منتظر دستور استاندار نباشند زیرا خودشان از استاندار هم بالاترند و قادرند تصمیم بگیرند و حلال مشکلات باشند.

وی اضافه کرد: با مدیریت جهادی و عزم بسیجی کار کنید تا مردم راضی شوند و اگر بخواهیم از وابستگی نفتی خارج شویم باید به تولید اهمیت دهیم و از آن حمایت کنیم.

هیچ تولیدکننده ای نباید دراستانداری معطل شود

استاندار از دفترخودنیز گلایه کرد و گفت: گاهی اوقات تولیدکننده یا شهروندی به من مراجعه می کند و می گوید چند هفته و یا چند ماه منتظر ملاقات بوده که این کار ایراد دارد و قرار نیست کسی برای دیدن استاندار معطل شود و من وظیفه دارم با هرکس کاری داشت باهمه مشغله کاری ملاقات کنم واگر توانستم مشکلش را حل کنم.

وی بیان کرد: هیچ تولیدکننده ای نباید پشت درهای استانداری بماند و معطل شود و هیچ مدیری هم نباید منتظر دستور استاندار باشد و خود موظف است و اختیار دارد مشکلات تولیدکنندگان را حل کند.