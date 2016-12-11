گاز رسانی به کوره های بشرویه/ آجر های صنعتی تولید شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمان زاده فرماندار شهرستان بشرویه عصر یکشنبه در بازدید از کوره های آجرپزی این شهرستان گفت: کوره داری یکی از مشاغل سخت است که خوشبختانه کوره داران این شهرستان فعالیت خوب و قابل توجهی را در این زمینه دارند.

وی افزود: کوره داران در زمینه تولید و اشتغال که یکی از مباحث مهم در جامعه کنونی است، بسیار موثر بوده اند.

فرماندار شهرستان بشرویه با اشاره به گازرسانی به کوره های این شهرستان گفت: با وجود اینکه بحث تجمیع کوره ها در یک مکان موجب سهولت در امر گازرسانی می شد اما هم اکنون نیز شاهد گازرسانی به برخی از کوره ها در این شهرستان هستیم.

زمان زاده اظهارداشت: در حال حاضر کوره داران شهرستان بایستی به فکر تولید آجرهای صنعتی مطابق با نیازجامعه نیز باشند.

حمامی نماینده کوره داران نیز در این بازدید گفت: هزینه بالای تامین خاک اولیه، نبود آب، راه دسترسی مناسب و.... از دیگر مشکلات کوره های این شهرستان است.

وی افزود: امیدواریم گازرسانی به سایر کوره ها نیز صورت گیرد چرا که این امر تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه ها دارد و بسیار به صرفه است.

حمامی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا درآینده ای نه چندان دور تولید آجرهای صنعتی را نیز در این کوره ها داشته باشیم.

فرماندار شهرستان بشرویه در پایان همچنین قول پیگیری برای رفع سایر مشکلات کوره داران از قبیل تامین خاک اولیه، آب، راه دسترسی و... را داد.

در شهرستان بشرویه 49 کوره آجرپزی وجود دارد که 21 کوره فعال و از این تعداد به 9 کوره گازرسانی انجام شده و مابقی کوره ها نیز در صورت گازرسانی فعالیت خود از سرخواهند گرفت.