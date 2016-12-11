پیشنهاد مسکو و واشنگتن برای خروج امن عناصر مسلح از شرق حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معارضان سوریه از پیشنهاد روسیه و آمریکا برای خارج کردن عناصر مسلح از شرق حلب خبر دادند.

در همین راستا، معارضان سوری اعلام کردند که طبق پیشنهاد ارائه شده از سوی مسکو و واشنگتن، عناصر مسلح می توانند طی ۴۸ ساعت از مسیری امن به همراه شهروندان از شرق حلب به بیرون از مناطق درگیری خارج شوند.

طبق این پیشنهاد میان طرفین عناصر عضو گروه جبهه النصره باید از شرق حلب به سمت ادلب بروند و دیگر گروه ها نیز در تعیین مقصدشان مختار هستند.

همچنین روسیه و آمریکا پیشنهاد کرده اند که گروه های مسلح می توانند به همراه خانواده خود و همراه داشتن سلاح های سبک از حلب خارج گردند.

گفتنی است، پیش از این «ایگور کوناشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، مرکز دوستی طی دو روز گذشته حدود ۵۰ هزار نفر غیرنظامی را ازشرق حلب خارج کرد. وی گفت که امروز تا ساعت ۱۲ از مناطق مسدود شده شهر بیش از ۲۰ هزار نفر خارج شدند. علاوه بر این ۱۲۱۷ نفر از شبه نظامیان سلاحهای خود را زمین گذاشتند.