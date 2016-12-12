نگاهی به قاب رسانه ای ساری و تفلیس/ تفاوت از زمین تا آسمان است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: سفر پنجروزه هیئت رسانهای مازندران که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد، روز دوشنبه به کار خود پایان داد و بررسی ها و بازدید از رسانه های گرجستان تفاوت در نگاه رسانه های این کشور و مازندران را بیشتر نمایان می سازد.
در حالی سفر هیئت رسانهای مازندران به گرجستان به پایان رسید که توسعه تبادلات رسانهای با کشورهای جهان در عصر ارتباطات ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود. بازدید از شبکههای اجتماعی و رسانهای گرجستان در تفلیس مهمترین هدف سفر هیئت رسانهای مازندران بوده است و این تور تفاوتهای فاحش موجود بین رسانههای را بیشتر نمایان میسازد.
تکیه گرجستان به شبکههای اجتماعی و تلویزیونی از یکسو و فعال نبودن رسانههای مکتوب به آن شیوهای که در ایران و مازندران مرسوم است، ازجمله تفاوتهای رسانهای دو منطقه به شمار میرود.آزادی عمل رسانههای گرجستان بهویژه در نقد عملکرد مسئولان و احزاب از دیگر مواردی است که وضعیت مطبوعات در این کشور را متفاوت کرده است.
آنچه در سفر پنجروزه هیئت رسانه یا مازندران به گرجستان هویدا و مشهود بود، اینکه مطبوعات کاغذی و مکتوب رفتهرفته در این منطقه کمرنگ شده و جایش را به شبکههای اجتماعی و فضای مجازی دادهاند و به گفته رایزن فرهنگی ایران در گرجستان، شبکههای مجازی بهویژه در ایام انتخابات اخیر در این کشور، نقش فعال و خوبی ایفا کردهاند.
مجتبی کامران فرد به خبرنگار مهر میگوید: مطبوعات و رسانههای گرجستان همانند کشور ایران از ساختمان یا دفتر کار بهرهمند نیستند بلکه بیشتر فعالیت رسانهای این کشور در منزل صورت میگیرد و رسانههای کمی در این کشور دفتر مرکزی یا ساختمان مستقل دارند.
مطبوعات و رسانههای گرجستان همانند کشور ایران از ساختمان یا دفتر کار بهرهمند نیستند بلکه بیشتر فعالیت رسانهای این کشور در منزل صورت میگیرد
وی بدون اعلام آمار دقیق درباره شمار رسانههای مکتوب در گرجستان ادامه داد: به نظر میرسد تیراژ کل رسانههای مکتوب این کشور به حدود سه تا چهار هزار نسخه برسد اما شبکههای اجتماعی در این کشور فعالیت خوبی دارند و بسیار تأثیرگذار هستند.
رایزن فرهنگی ایران ادامه داد: مطبوعات و رسانهها در این کشور بسیار آزادانه عمل میکنند و در انتخابات اخیر شاهد بودیم که اخبار و رویدادها در فاصله بسیار کوتاهی در دسترس مردم در شبکههای اجتماعی قرار میگرفت.
بازدید از شبکههای اجتماعی و تلویزیونی گرجستان فرصتی دست میدهد تا با وضعیت این رسانهها بیشتر آشنا شویم و خبرنگاران مازندران از قسمتهای مختلف شبکه پرمخاطب تلویزیون اجتماعی این کشور بازدید کردند.
آنگونه که مدیر تولید شبکه تلویزیونی پاتریاکی میگوید: این شبکه تلویزیونی اجتماعی با بیش از ۶۰ سال فعالیت یکی از قدیمیترین و باسابقهترین شبکههای کشور گرجستان است که هزار و ۳۰۰ نفر در این شبکه تلویزیونی مشغول فعالیت هستند.
آرشیو وسیعی از اطلاعات در شبکه تلویزیونی اجتماعی گرجستان، سبب همکاریهای بینالمللی این شبکه با شبکههای مختلف شده است و در شورای سیاستگذاری این شبکه هشت نفر متشکل از دو نفر جمهوریخواه، دو نفر حزب حاکم، دو نفر اپزیسیون و دو نفر مدافع عموم حضور دارند و در خصوص برنامههای کلان این شبکه تصمیمگیریهای لازم را انجام میدهند و برنامههای این شبکه تمامی موضوعات موجود در کشور گرجستان را پوشش میدهد.
شبکههای اجتماعی گرجستان، فعال و پویا به نظر میرسند و به بخش عمدهای از بودجه آنان از سوی دولت و یا احزاب تأمین میشود. اما گرچه بسیاری از رسانههای گرجستان از دولت بودجه دریافت میکنند اما همچنان رشد خوبی برای رسیدن به یک وضعیت دموکراتیک دیده میشد و اگرچه نشان میدهند که سیاسی عمل نمیکنند اما در نوع نگرش و خط و مشی آنها سیاست را میتوان مشاهده کرد.
گرجستان اقتصاد وابسته و نگاه به غرب دارد، به اعتقاد صاحبنظران، مطبوعات گرجستان نگاه دمکراتیک خود را تاحدی زیادی مدیون نگاه به خارج و غرب هستند
گرجستان اقتصاد وابسته و نگاه به غرب دارد، به اعتقاد صاحبنظران، مطبوعات گرجستان نگاه دمکراتیک خود را تاحدی زیادی مدیون نگاه به خارج و غرب هستند و مطبوعات گرجستان در وضعیت مناسب با رشد خوبی بهسوی بالا هستند و این روند نتیجه قابل قبولی را برای مخاطبان گرجی به ارمغان آورده است. بهطورکلی مطبوعات گرجی را میتوان به دریای آرامی توصیف کرد که در لایههای زیرین آن موجهای سهمگین هویتی و سیاسی در تکاپوست.
رسانههای مازندران برای اولین بار در قالب هیئت منسجم از رسانههای یک کشور خارجی بازدید کردند و این سفر جدای از دستاوردها و پیامدهای احتمالی، قاب جدیدی از تحولات را پیش روی رسانههای مازندران میگشاید.
رضا حسنزاده رئیس خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه سفرهای خارجی و تبادلات رسانهای میتواند در توسعه وضعیت رسانهای مؤثر باشد میگوید: آنچه در سفر گرجستان و در بازدید از شبکههای اجتماعی بیشتر از سوی رسانههای منطقه مطرح میشد، بهرهمندی و استفاده صحیح از انرژی امکانات و فضای موجود بوده است.
وی تصریح کرد: نشریات و شبکههای اجتماعی کشور گرجستان بیشتر به دورکاری معتقد هستند و باید با بررسی این شرایط در مازندران بتوانیم، آن را بومی کنیم.
وی ادامه داد: تفاوت اصلی نشریات گرجستان و ایران در نحوه اداره آن است، نشریات و شبکههای تلویزیونی زیر نظر اسقف اعظم اداره شده درحالیکه در ایران اغلب بهصورت خصوصی اداره میشوند و بااینکه از بودجه کلیسا استفاده میکنند اما صرفهجویی و استفاده بهینه از انرژی مهمترین شاخصه آنان به شمار میرود.
عباس زارع، معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نیز بابیان اینکه اولین هیئت رسانهای استان به کشور خارجی و گرجستان اعزامشده است، بابیان اینکه اشتراکات فرهنگی ایران و گرجستان زیاد است، گفت: وجود اشتراکات فرهنگی زیاد باعث میشود که تجارب متفاوتی برای خبرنگاران مازندرانی رقم بخورد، ضمن اینکه گرجستانیها به خاطر حضور اقوام گرجی در مازندران از دههها پیش با استان ما پیوندی قومی دارند.
حضور اصحاب رسانه استان در کشورهای دیگر و آشنایی با شیوه فعالیت خبرنگاران و رسانهها در سایر کشورها میتواند سبب کسب تجربههای نوین در حوزه رسانه شود
وی بابیان اینکه سفر هیئت رسانهای مازندران به گرجستان نخستین سفر هیئتی رسانهای از مازندران به کشوری دیگر است، گفت: امیدواریم این سفر تجربه خوبی برای فضای رسانهای مازندران باشد تا بتوانیم برای سفرهای بعدی نیز پیگیریهای لازم را داشته باشیم و قطعاً حضور اصحاب رسانه استان در کشورهای دیگر و آشنایی با شیوه فعالیت خبرنگاران و رسانهها در سایر کشورها میتواند سبب کسب تجربههای نوین در حوزه رسانه شود و بهطور مستقیم در درازمدت بر فعالیتهای رسانهای مازندران اثر بگذارد.
وی درعینحال از دعوت رسانههای گرجستان برای سفر به مازندران و بازدید از وضعیت رسانهای استان خبر داد.
درحالیکه شبکههای اجتماعی و رسانهای گرجستان حالت غیردولتی و خصوصی دارند اما از پشتوانه مالی خوبی برخوردار هستند و آزادانه و منتقدانه به رصد امور و نقد آن میپردازند.
این درحالیکه مطبوعات مازندران بهشدت ازنظر مالی و اقتصادی آسیبپذیر هستند و نیاز به حمایت جدی دولت در این بخش دیده میشود تا فعال رسانهای بدون دغدغه معیشتی به کار اطلاعرسانی بپردازد.
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