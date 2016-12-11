انعقاد تفاهمنامه راه اندازی تالار بورس کالا در منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند عصر امروز یکشنبه در این آئین با بیان اینکه همه مسئولان کشوری علاقه ویژه ای برای انجام کارهای خاص برای شهرهای آبادان و خرمشهر را دارند، گفت: با توجه به وجود ظرفیتهای مختلف در منطقه و قرار گرفتن ما در مرکز انرژی ایران، نزدیکی و هم مرزی ما با عمده ترین ذخایر و میدان نفتی عراق و دسترسی به دریا و خلیج فارس سبب شده تا منطقه آزاد اروند دارای یک جایگاه ویژه در منطقه خاورمیانه داشته باشد.

محمدرضا معتمدی افزود: مسئولان بر این عقیده اند که از ظرفیتهای منطقه آزاد اروند می توان به عنوان یک فرصت تاریخی برای کشور استفاده کرد بر این اساس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در تلاشند تا این منطقه به یک هاب لجستیک در شمال خلیج فارس تبدیل شود.

وی اظهار کرد: برخی از تجار معروف منطقه که برخی از کالاهای اساسی ایران، عراق، کشورهای منطقه و آسیای میانه را تهیه می کنند تمایل و رغبتشان بر این است که از ظرفیتها، امکانات لجستیک و انبارهایی که برای دپوی کالا در منطقه آزاد اروند وجود دارد برایز رفع نیازهایشان استفاده کنند، بایستی از این یک مزیت و فرصت به خوبی استفاده کرد.

معتمدی تصریح کرد: بر اساس رایزنی های انجام شده با بورس کالای ایران، طلیعه این راهبرد و اجرایی شدن در قالب امضاء تفاهمنامه راه اندازی بورس کالا در منطقه آزاد اروند آغاز شد.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت: با امضای این تفاهمنامه ما به سمت تبدیل منطقه آزاد اروند به هاب منطقه ای لجستیک در شمال خلیج فارس نزدیک می شویم و البته ایده های بسیار جذاب و نویی در این میان مطرح است.

وی با اشاره به پوشش حجم زیادی از بازار عراق توسط این منطقه افزود: مردم و مسئولان عراق تمایل دارند تا ایرانی ها جایگزین ترکها، مصری ها، سعودی ها و کویتی ها در تامین کالاهای مورد نیازشان و البته با آن شاخص های کیفی و تناوبی گفته شده شوند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند از کیفیت و تناوب عرضه به عنوان مهمترین نگرانی عراقی ها از بازار ایران نام برد و اظهار کرد: با توجه به تصویری که از هاب منطقه ای در ذهن خود ایجاد و به سمت آن نیز گام بر می داریم، یکسری اقدامات اجرایی را به زودی انجام می دهیم تا بتوانیم نیاز عراقی ها را در مباحث کیفیت و تناوب عرضه کالا را از طریق با بورس کالا و تهیه و سرمایه گذاری در ایجاد انبارهای لجستیک و سردخانه ها و استفاده از ظرفیت های موجود رفع و حضور قوی تر در بازار عراق و ایجاد نمایشگاه و فروشگاه دائم در بصره داشته باشیم تا از این طریق تمام شرکتهای ایرانی بتوانند از طریق تالار بورس کالای منطقه آزاد اروند محصولاتشان را در بازار عراق عرضه کنند، این گام بزرگی است که می توانیم در بحث افزایش صادرات برداریم.

معتمدی با اشاره به فرمان ابلاغیه رهبری به دولت مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی با تکیه بر تولیدات داخلی تصریح کرد: در این دستور، افزایش ۳۰ درصدی حجم صادرات و صادرات مجدد برای مناطق آزاد هدف گذاری و ابلاغ شده و تمام برنامه هایی را که دنبال می کنیم برای آنست که به این هدف که فرمان رهبری و نیاز کشور است، برسیم.

وی با بیان اینکه ما امکانات ویژه ای را در بندرامام به عنوان بندر پشتیبان داریم، یادآور شد: مقرر شده تا ما تمام ظرفیتهای انبارها، سردخانه ها و حتی سرمایه گذاریهایی که در این حوزه ها قرار است انجام شود را به عنوان دیتا و پایه اصلی برای تبدیل منطقه به هاب لجستیک به سازمان بورس کالا معرفی کنیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند همچنین با اشاره به ظرفیت خوب بارانداز بندرامام به عنوان پشتیبان منطقه گفت: علاوه بر این دو کار مهم دیگر نیز انجام دادیم نخست آنکه صنایع پائین دست نفت و گاز و پتروشیمی در منطقه و مینی فاینریها و صنایع پائین دست پتروشیمی خوراک مورد نیازشان را از تالار بورس انرژی منطقه تامین می کنند.

معتمدی افزود: از این رو با دو کارگزاری باهنر(عرضه کننده محصولات تاپیکو) و توسعه فردا (متعلق به صندوق بازنشستگی نفت ) نیز تفاهمنامه منعقد کردیم، اینها قدمهای بزرگی هستند که موجب می شود تا تمام صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی منطقه دسترسی به خرید خوراک و قیمت تمام شده خوراک مورد نیازشان پائین آید زیرا دو طرف معامله در منطقه هستند و از معافیتهای خاص منطقه ای اعم از مالیاتی و ارزش افزوده برخوردارند.

وی اضافه کرد: برای رسیدن به یک رشد اقتصادی برای کاهش ریسک سرمایه گذار و تولید کننده و پائین آوردن هزینه های آن به یک سری زیرساختها نیاز داریم که این زیرزساختها از راه اندازی بانکهای خارجی و داخلی برای تسهیل معاملات شروع و تا بیمه و بورس و شرکتهایی که بتوانند تامین مالی و یا فایناس کنند پروژه ها ادامه می یابد.

معتمدی از بورس به عنوان یکی از زیرساختهای اصلی برای انجام فعالیت یک سرمایه گذار نام برد و تصریح کرد: ما کار را از راه اندازی «تالار بورس انرژی» آغاز و اکنون نیز «تالار بورس کالا» را راه اندازی کردیم و در ادامه نیز راه اندازی «بورس اوراق بهادار» را در برنامه خود داریم، اینها زیرساختهای مورد نیاز برای رونق اقتصادی منطقه و نیاز سرمایه گذار برای حضور در منطقه است که به این سمت در حال حرکتیم.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به چرخه مالی که از طریق فعالیت تالارهای بورس در منطقه انجام می شود، گفت: فروشی که ما در کارگزاری بورس انرژی در حوزه برق و مواد نفتی داریم بسیار خوب است که با راه اندازی تالار بورس کالا نیز حجم معاملات افزایش می یابد، اهمیت حجم معاملات به دان دلیل است که ما کالاها و زنجیره چرخش کالا را در منطقه ایجاد می کنیم که خود سبب ایجاد اشتغال می شود، اما مهمتر از این برای ما ایجاد صنعت انبارداری و انبارهای تحت کلید بورس و اشتغالیست که در منطقه ایجاد می کند.

معتمدی افزود: تخلیه و بارگیری و ترانزیت کالاها و سیستم حمل و نقل همه اینها زنجیره وسیعی از مشاغلی است که از این طریق رونق یافته و می تواند موجب شکوفایی اقتصاد منطقه شود.

وی در خصوص امکان ورود کالاهای خاص منطقه ای همچون آبزیان و خرما به بورس کالای منطقه اظهار کرد: کالاهای موجود در تابلو بورس مشخص اند، برای برخی از این محصولات همچون مرغ، سیمان و سایر فرآورده ها، مسئولان بورس به این فکرند که این محصولات در انبارهای همین منطقه دپو و صادر شود.

معتمدی تصریح کرد: در بحث کالاهای منطقه همچون شیلات و آبزیان اینها در تالار بورس نیستند، برای این منظور ما طرحی را در قالب ایجاد یک پایانه تخصصی شیلات و آبزیان در وسعتی معادل سه هکتار در منطقه شلمچه را طراحی کردیم، سپس برای آن فراخوان ارائه کردیم و در زمان حاضر نیز طراحی اولیه آن انجام و برنده مناقصه نیز مشخص شده است.

وی یادآور شد: با انجام این کار موضوع صادرات محصولات شیلاتی و آبزیان از حالت سنتی خارج و موضوع بسته بندی، نگهداری و کیفی سازی محصولات به جهت اقتصادی تر کردن عرضه این نوع از محصولات و استمرار حضور در بازار عراق و جلوگیری از دست دادن این بازار انجام می شود.