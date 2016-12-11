تیم والیبال عقاب سبلان اردبیل مغلوب مقاومت فرمانداری مهاباد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که عصر یکشنبه به میزبانی اردبیل و در ورزشگاه شش هزار نفری رضازاده برگزار می شد، تیم قدرتمند مقاومت فرمانداری مهاباد توانست در سه ست متوالی میزبان خود را مغلوب کند.

تیم مقاومت فرمانداری مهاباد در این دیدار موفق شد ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۱۹، ست دوم با حساب ۲۵ بر ۲۱ و ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ به نفع خود خاتمه دهد.

در این دیدار بازیکنان تیم عقاب سبلان اردبیل برغم بکارگیری تمام توان خود نتوانستند بازی همشیگی خود را به نمایش بگذارند و در نهایت شکست خانگی را متحمل شدند.

تیم والیبال عقاب سبلان اردبیل پیش از این در مجموع بازی های خود دو برد و سه شکست و شش امتیاز را کسب کرده و در رده ششم جدول قرار داشت.

این تیم اولین تیم تاریخ والیبال استان اردبیل است که در لیگ دسته یک کشور بازی می کند.

نمایش های خوب تیم عقاب در بازی های قبلی بویژه در دیدارهای خانگی موجب شده که علاقمندان زیادی برای دیدن بازی های لیگ به سالن مسابقات بیایند. چنانچه دیدار امروز این تیم نیز با استقبال بسیار خوبی مواجه شد.

تیم مقاومت فرمانداری مهاباد نیز پیش از این دیدار با سه برد و کسب ۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار داشت و امیدوار بود که پیروزی در اردبیل و البته با شکست رقیبان خود در بازی این هفته، به صدر جدول نزدیک شده و صدرنشین نیم فصل اول لقب بگیرد.

این تیم در دیدار هفته قبل خود نیز به راحتی از سد کریمه قم تیم قعرنشین این رقابت ها گذشته بود و پیروزی در اردبیل چهارمین برد مقاومتی ها محسوب می شد.