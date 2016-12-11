۳۱۸ کودک بازمانده از تحصیل در دزفول وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه دستی ترک عصر امروز یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل شهرستان دزفول، اظهار کرد: سال گذشته آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل دزفول از سوی استان بیش از ۷۰۰ نفر عنوان شده بود .

وی افزود: در حالی که در نامه وزارت آموزش و پرورش ۴۰۲ نفر با نام و جزئیات ثبت شده است که این آمار برای ما در دستور کار قرار می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دزفول با بیان اینکه از این تعداد ۱۳۸ نفر دختر و ۲۶۴ نفر پسر هستند، گفت: مطابق با آمار ارائه شده ازسوی وزارت خانه، کودکان استثنایی هفت نفر، مهاجران ۹۲ نفر، فارغ التحصیلان تا پایان مقطع ابتدایی ۱۵۷ نفر، بیماران صعب العلاج دو نفر، فوتی ها ۸ نفر، اتباع و کودکان بد سرپرست نیز به ترتیب پنج و ۴۷ نفر مشمول این آمار می شوند.

دستی ترک با بیان اینکه نام و منطقه مدرسه تمام این دانش آموزان نیز توسط وزارت خانه در نامه های ارسالی ثبت شده، عنوان کرد: با بررسی ها و جلساتی که انجام دادیم مشخص شد که ۸۴ نفر از۴۰۲ کودک مورد نظر در حال تحصیل هستند و تنها به دلیل برخی اشکلات در نحوه ثبت نام جزو لیست مذکور قرار گرفته اند.

وی توضیح داد: درحال حاضر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در شهرستان دزفول ۳۱۸ نفر است که باید با توجه به جزئیات داده شده شناسایی و سپس جذب شوند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دزفول ادامه داد: آمار ارائه شده از سوی وزارت خانه نیز قطعا متغیر خواهد بود چرا که کودکان زیادی وجود دارند که نامی از آنها وجود ندارد و کار ما برای شناسایی و کشف آنان دشوار است.

دستی ترک بیان کرد: هزینه پوشاک و تحصیل تمامی این دانش آموزان در صورت شناسایی از سوی آموزش وپرورش تامین خواهد شد بنابراین مانعی برای تحصیل آنان وجود نخواهد داشت به گونه ای که در چندروز گذشته دو نفر از کودکان بازمانده از تحصیل که نام آنها در بین لیست ارسالی نبود جذب و برای آنان کلاس های تدریس خصوصی و فشرده در نظر گرفته شده است.

وی با انتقاد از کارساز نبودن جلسات گذشته در خصوص شناسایی این کودکان، گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه آمار این کودکان را به ما ارائه داده کار تا حد زیادی آسان شده که برای موفقیت نیازمند تعامل و همراهی تمامی دستگاه ها و مسئولان شهرستان هستیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش دزفول ادامه داد: وزارت خانه برای شناسایی و جذب این دانش آموزان استانداری ها و فرمانداری ها را مکلف کرده بنابراین همه باید با توجه به حوزه های فعالیت خود در شناسایی و کشف کودکان بازمانده از تحصیل در نقاط مختلف شهرستان تلاش کنند.

دستی ترک بیان کرد: بیشترین مشکل ما در بحث شناسایی کودکان ساکن در مناطق روستایی است که اگر تمامی نهادها از نیروی انتظامی و بهزیستی و کمیته امداد گرفته تا امام جمعه شهرستان در این امر به ما کمک کنند، خیلی زود به موفقیت خواهیم رسید.