ازدواج زودهنگام دختران عشایری چالش پیش روی آموزش وپرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرحیم کریمی عصر امروز یکشنبه در نشست شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل شهرستان دزفول در سالن جلسات فرمانداری، اظهار کرد: چهار هزار و ۸۳۲ دانش آموز در بخش سردشت وجود دارد و آمار کودکان بازمانده از تحصیل این بخش ۶۹ نفر ثبت شده است.

وی افزود: از بین ۶۹ نفر تاکنون ۴۳ نفر شناسایی و جذب شده اند که مابقی ۲۶ پسر و ۱۸ دختر هستند.

مدیر آموزش وپرورش سردشت دزفول، مهمترین معضل پیش روی این اداره را ازدواج زود هنگام دختران عشایری برشمرد و گفت: بسیاری از دختران دانش آموز این بخش پس ازپایان مقطع ابتدایی ازدواج می کنند.

کریمی عنوان کرد: ۱۳۸ فضای آموزشی در نقاط مختلف بخش سردشت وجود دارد که ۹۳ فضا مربوط به مقطع ابتدایی هستند. به دلیل پراکنده بودن گروه های عشایر در این منطقه تعداد دانش آموزان ۱۰ مدرسه موجود در سردشت کمتر از پنج نفر هستند.

وی، خواستار تامین برق کانکس ها و فضاهای آموزشی سردشت شد و گفت: بسیاری از دانش آموزان از فقر مالی رنج می برند که خوشبختانه پوشاک، بیمه و کتاب های این افراد توسط کمیته امداد تامین می شود ضمن اینکه برای معلمانی که در این بخش حاضر می شوند نیز از نظر مالی ایجاد انگیزه کرده ایم.

مدیر آموزش وپرورش منطقه سردشت دزفول اضافه کرد: در چند سال گذشته با افزایش کانکس های آموزشی در بسیاری از نقاط دوردست و صعب العبور سردشت فاصله مدارس را برای تردد آسان دانش آموزان کم کرده ایم.

کریمی در ادامه از آمادگی یک فرد نیکوکار برای نصب کانکس آموزشی در یکی از دورافتاده ترین و صعب العبورترین روستای موجود در دره کاید این بخش خبرداد.

وی یادآور شد: در برخی موارد که هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان برای انتقال از روستایی به روستای دیگر بر عهده آموزش وپرورش است به دلیل هزینه بالا دچار مشکل شده ایم که اگر برطرف نشود منجر به کناره گیری دانش آموزان از تحصیل می شود.

به گزارش مهر، در این جلسه مصوب شد تا مشکل هزینه های ایاب و ذهاب این دانش آموزان توسط فرمانداری از طریق اداره کل پیگیری و برطرف شود.