حزب الله انفجار تروریستی در مصر،ترکیه،نیجریه وسومالی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان در بیانیه ای انفجارهای تروریستی در مصر، ترکیه، سومالی و نیجریه را محکوم کرد.

در همین راستا، در بیانیه حزب الله تاکید شده است: این انفجارها تداوم شیوه متوحشانه تکفیری است که بدون وجدان انسانی در هر مکان و زمانی آن را انجام می دهند. به صورت ویژه بر روی انفجار کلیسای قبطی ها در مصر تمرکز می کنیم که عبادت کنندگان در حال عزیمت به سمت آن برای عبادت و نماز بودند.

حزب الله در همین راستا تصریح می کند: قاتلان در تلاش برای فتنه انگیزی، اهانت به حرمت دین، نابودی جامعه و امت و همچنین نابودی امنیت و سلامت شهروندان هستند. به خانواده قربانیان صمیمانه تسلیت می گویم و شفای عاجل مجروحان را از خداوند خواستاریم.

در پایان این بیانیه اعلام شده است: عاقلان در جهان عرب و جهان اسلام را به ایستادن متحدانه در برابر تروریست ها و حامیان آنها فرا می خوانیم تا بدین صورت امت خود را در برابر سرنوشت سیاهی که به سمت آن هدایت می شوند، حفظ کنیم.

گفتنی است، بر اثر انفجار در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر ۲۸ نفر کشته و ۴۹ نفر نیز زخمی شده اند. «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی در کشور اعلام کرد.

همچنین بر اثر حمله تروریستی انجام شده شنبه شب، دو بمب در دو نقطه متفاوت شهر استانبول منفجر شد که منجر به کشته شدن ۳۸ تن و زخمی شدن ۱۵۵ تن دیگر از شهروندان ترکیه شد.

به علاوه در بمب گذاری انتحاری در شمال شرق کشور نیجریه، دست کم ۵۶ تن کشته و ۱۷۷ نفر دیگر زخمی شدند.