پیام تسلیت رهبران جهان به ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رهبران کشورهای مختلف جهان نسبت به حادثه بمبگذاری تروریستی انجام شده در شهر استانبول ترکیه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.

در واشنگتن، «ند پرایس»، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا ضمن محکوم کردن این عمل تروریستی، از پشتیبیانی کشورش از ترکیه به عنوان متحد خود و ناتو سخن گفته و این رخداد را به خانواده های قربانیان تسلیت گفت.

همچنین، «استفان دیون»، وزیر خارجه کانادا در صفحه توئیتر خود، حمله تروریستی استانبول را به شدت محکوم کرد.

رئیس پارلمان اروپا نیز در پیامی که بر روی صفحات شبکه های اجتماعی منتشر شد، این حادثه را به مردم ترکیه تسلیت گفت. «مارتین شولز» نوشت: فکر و احساس همبستگی من با مردم ترکیه و خانواده های قربانیان حمله استانبول خواهد بود. امید بهبود و بازیابی سلامتی را برای مجروحین دارم.

«ینس استولتنبرگ»، دبیرکل ناتو نیز ضمن محکوم کردن این حادثه، آن را از "اعمال وحشیانه ترور" خطاب کرده و از پشتیبانی ترکیه توسط این پیمان سخن گفت.

«بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس گفت که کشورش آماده همکاری با ترکیه در جهت از بین بردن تروریسم است.

گفتنی است رهبران آلمان، فرانسه و روسیه نیز در پیام هایی جداگانه، ای حادثه را محکوم کرده و از حمایت خود از ترکیه در برابر تروریسم خبر دادند.

در همین حال، «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز حمله تروریستی به استانبول را محکوم کرد.