به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفر عبدالوند عصر یک شنبه در نشست با خبرنگاران شهرستان پلدختر در سخنانی اظهار داشت: با وجود نماینده صدا و سیمای مرکز لرستان در این شهرستان خبرهای نیروی انتظامی به طور مطلوب از سوی این رسانه پوشش و انعکاس داده نمی شود.

وی افزود: صدا و سیمای مرکز لرستان تلاش نیروی انتظامی شهرستان پلدختر را در رابطه با کشفیات مواد مخدر و مبارزه با کالای قاچاق و سوداگران مرگ منعکس نمی کند.

فرمانده انتظامی پلدختر احساس امنیت را مهم تر از مقوله امنیت دانست و گفت: امنیت و احساس امنیت حیاتی ترین نیاز انسان در زندگی اجتماعی بوده و انعکاس مربوط به آن در بین شهروندان احساس امنیت را افزایش خواهد داد.

سرهنگ عبدالوند افزود: اگر در جامعه ای احساس امنیت نباشد تمام مولفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی آن زیر سوال می رود و نقش صدا و سیمای مرکز استان لرستان در این رابطه بسیار موثر و کلیدی بوده که باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرائم را فرهنگ سازی کند.

وی گفت: اقتدار نیروی انتظامی و کشفیات آن در مورد مواد مخدر و کالای قاچاق از صدا و سیمای مرکز لرستان یا منعکس نمی شود و یا خیلی کمرنگ و گذرا به آن اشاره می شود.