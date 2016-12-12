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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۲۷

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز شد

۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان به آبیاری تحت فشار مجهز شد

زنجان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: تاکنون ۱۰ هزار و ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،حسین جعفری شامگاه یکشنبه در جلسه کار گروه کشاورزی، با اشاره به طرح آبیاری تحت فشار اراضی کشاورزی در استان زنجان، افزود: پیرو مصوبات سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان زنجان در سال ۹۳ مقرر شد،حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به این سیستم مجهز شوند.

وی اظهار کرد: تاکنون ۱۰ هزار و ۴۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان به سیستم آبیاری تحت فشار یا همان نوین مجهز شدند و ۴ هزار هکتار هم در دست انعقاد قرار داد با پیمانکار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۱۱ هزار هکتاراز اراضی کشاورزی استان هم برای اجرای این طرح شناسایی شده و در دست مطالعه و طراحی است که با تخصیص اعتبارات این طرح را انجام می دهیم.

جعفری تاکید کرد: ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این میزان طرح اختصاص یافته و ۴۸ میلیارد ریال از طریق خزانه ابلاغ و به پیمانکاران ابلاغ شده  و ۳۰۰ میلیارد ریال  هم در اختیار سازمان قرار می گیرد و برای سال آینده هم یک هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب شده است و ۸۵ درصد هزینه های اجرایی این طرح  کمک بلاعوض برای کشاورزان بوده  و مابقی را کشاورزان از وام بانکی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: در استان زنجان بخش کشاورزی سهم خوبی را در اقتصاد دارد و در سالجاری این بخش در زمینه اقتصاد مقاومتی برنامه‌های خوبی را در دستور کاری خود قرار داده و اجرا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از اجرای مطلوب طرح آبیاری تحت‌فشار در استان زنجان خبر داد و گفت: این طرح در استان با استقبال خوب کشاورزان همراه است.

جعفری تصریح کرد: تا شهریورماه سال ۹۶ حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی استان زنجان تحت آبیاری تحت‌فشار قرار می‌گیرد و اولویت مهم این سازمان است و توجه به امر مهم طرح آبیاری تحت‌فشار باعث صرفه‌جویی در آب می‌شود.

کد مطلب 3847636

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