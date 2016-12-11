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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۰

هفته یازدهم لیگ برتر والیبال؛

شکست والیبالیست های شهرداری تبریز برابر سایپا

شکست والیبالیست های شهرداری تبریز برابر سایپا

تبریز – در ادامه رقابت های هفته یازدهم لیگ برتر والیبال، والیبالیست های شهرداری تبریز برابر سایپا شکست خوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه دو تیم شهرداری تبریز و سایپا تهران در سالن شهید اقدمی تبریز به مصاف هم رفتند که در پایان تیم شهرداری با نتیجه سه بر صفر برابر حریف قدرتمند خود شکست خورد.

ست اول این دیدار با نتیجه ۲۵ به ۱۹، ست دوم با نتیجه ۲۵ به ۲۳ و ست سوم با نتیجه ۲۵ به ۱۹ به نفع سایپا تمام شد.

به این ترتیب رقابت های لیگ برتر در نیم فصل اول به پایان رسید. تیم سایپا تهران در این ۱۱ بازی هفت پیروزی، سه شکست، ۲۶ ست برده، ۱۴ ست باخته و با ۲۲ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت.

تیم شهرداری تبریز نیز با سه پیروزی، هفت شکست، ۱۵ ست برده، ۲۲ ست باخته و با ۱۱ امتیاز در رده دهم جدول جای گرفت.

کد مطلب 3847637

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