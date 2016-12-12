تفاوت نرخ مرگ و میر سرطان سینه در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگران در این مطالعه داده های مربوط به ۴۷ کشور را از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۳ بررسی کردند. آنها دریافتند نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در ۳۹ کشور از بین کشورهای موردمطالعه به دلیل پیشرفت در تشخیص و درمان بیماری در طول دهه های گذشته کاهش یافته است. بیشترین کاهش در انگلستان و ولز با ۴۶ درصد گزارش شده است.

در ایالات متحده نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه ۴۲ درصد کاهش یافته است.

یافته ها در مورد آمریکای لاتین متفاوت بوده است. به عنوان مثال برزیل و کلمبیا شاهد افزایش این نرخ در زنان در تمامی گروه های سنی بوده اند درحالیکه در آرژانتین و شیلی نرخ مرگ و میر در تمامی گروه های سنی زنان کاهش داشته است.

کره جنوبی دارای بیشترین میزان افزایش در نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه به میزان ۸۳ درصد بوده است. این نرخ بالا در تمامی گروه های سنی مشاهده می شود.

محققان همچنین دریافتند نرخ مرگ و میر ناشی از سرطان سینه در سراسر جهان بیشتر در بین زنان کمتر از ۵۰ سال کاهش یافته است تا در زنان بالای ۵۰ سال.