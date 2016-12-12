کمپ والیبال را در قزوین راه اندازی می کنیم

رضا کیایی پور درحاشیه بازی تیم والیبال سپهر الکتریک قزوین با عقاب تهران در دتسه اول باشگاههای کشورکه با پیروزی قاطع تیم میزبان خاتمه یافت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بعد از گذشت یک دهه امروز با اتکا به نیروهای بومی و علاقمند توانسته ایم یک تیم بانشاط تشکیل دهیم که می تواند آینده خوبی را برای این رشته ترسیم کند.

وی افزود: تیم داری در شرایط کنونی نیازمند هزینه های قابل توجهی است که بدون کمک اسپانسر مالی قادر به خضور در رقابتها نیستیم که خوشبختانه یکی از مدیران صنعتی ورزشی و علاقمند با حضور در عرصه والیبال از جوانان این رشته حمایت کرده و امروز تیم سپهر الکتریک در حال رشد و تعالی حرکت می کند.

رئیس هیئت والیبال استان قزوین تصریح کرد: بتدریج در حال پیدا کردن جایگاه خود هستیم و با تشکیل یک تیم بومی از جوانان استان امروز تیم دسته اولی والیبال قزوین در مسیر خوبی حرکت می کند و روز به روز بهتر می شود.

مسیر حضور در لیگ برتر هموار می شود

کیایی پور گفت: خوشبختانه دررشته والیبال استعدادهای درخشانی در استان داریم که با شناسایی آنها میتوانیم آینده خوبی را برای این رشته ترسیم کنیم.

وی اضافه کرد: استعدادها و سرمایه های انسانی ارزشمند ما در استان بازیکنان، مربی، داور و از همه مهمتر تماشاگران فهیم و پرشور هستند که با اتکا به آنها قادریم برای حضور در لیگ برتر برنامه ریزی کنیم.

رئیس هیئت والیبال استان قزوین یادآورشد: در استان قزوین ظرفیت های بسیار خوبی هم داریم مانند زمین و مشوق های سرمایه گذاری که میتواند برای احداث کمپ های ورزشی و سالنهای ورزشی والیبال برای بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: موقعیت استان قزوین به گونه ای است که در صورت حضور بخش خصوصی برای ایجاد کمپ ویژه والیبال براحتی قادر خواهیم بود به دلیل نزدیکی به پایتخت و استانهای مهم کشور مرکز برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی، کلاس های مربی گری، رقابت های ورزشی کشوری و بین المللی باشیم و به قطب والیبال هم تبدیل شویم.

کیایی پور اظهارداشت: اگر سرمایه گذار بخش خصوصی برای ایجاد کمپ والیبال تمایل داشته باشد امیدواریم با حمایت های استانی بتوانیم نسبت به جذب آنها اقدام کرده و کاری ماندگار را در قزوین عملیاتی کنیم.

ساماندهی ۷ هزار والیبالیست در استان

وی در خصوص استعدادهای ورزشی استان در این رشته گفت: در حال حاضر بیش از ۷ هزار ورزشکار بیمه شده و ساماندهی شده در استان داریم که این ظرفیت میزان استعداد و علاقمندی جوانان استان به این رشته را نشان می دهد.

کیایی پور اضافه کرد: ظرفیت رشته والیبال در حوزه سیاسی و اجتماعی هم قابل توجه است و میتواند با جذب مردم و شهروندان به سالن های ورزشی زمینه ایجاد آرامش ونشاط عمومی و کاهش آسیب های اجتماعی رافراهم کند.

تیم سپهر الکتریک برای لیگ برتری شدن می جنگد

کیایی پور که ازمدیران توانمند وخوش فکر در عرصه ورزش محسوب می شود ضمن امیدواری به آینده تیم قزوین به خبرنگار مهر اظهارداشت: این تیم کاملا بومی است و با حمایت یک واحد صنعتی در رقابتهای دسته اول کشور حاضر شده و بتدریج در حال کسب تجربه بیشتر است و در حال حاضر با شش بازی و کسب ۵ پیروزی در رده دوم قرار دارد.

وی اضافه کرد: این تیم که هم بازیکنان و مربی اش بومی است به طور قطع در ردیف سه تیم برتر این لیگ قرار خواهد گرفت و تلاش می کنیم با همه توان به لیگ برتر صعود کنیم.

رئیس هیئت والیبال استان قزوین اظهارداشت: مهمترین اولویت ما در سال جاری صعود به لیگ برتر والیبال، استعداد یابی در رده های مختلف، انجام کارهای زیربنایی و جذب بخش خصوصی برای ایجاد کمپ تخصصی است.