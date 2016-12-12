داروی تیروئید موثر در کاهش ریسک سزارین

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه کاردیف بریتانیا دریافته اند داروی تقویت کننده میزان هورمون تیروئید ممکن است منجر به کاهش عوارض زایمان از جمله زایمان زودهنگام، سزارین زودهنگام و وزن پایین نوزاد به هنگام تولد شد.

غده تیروئید در قسمت گردن قرار دارد. این غده هورمون های ضروری بدن را تولید می کند که بر متابولیسم بدن کنترل دارند.

هورمون های تیروئید برای رشد مغز جنین هم ضروری هستند اما نوزادان تا سه ماهه دوم بارداری قادر به ترشح این هورمون نیستند و باید از طریق مادرشان این منبع برایشان تامین شود.

زنان باردار مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید دارای میزان پایین هورمون های تیروئید هستند. این مشکل با مصرف داروی هورمونی موسوم به levothyroxine قابل درمان است.

در این مطالعه محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا زنان باردار مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید و نوزادشان از درمان با levothyroxine بهره می برند.

محققان بیش از ۱۳ هزار زن که در هفته ۱۶-۱۲ بارداری بودند و ۵۱۸ نفر آنها مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید بودند را بررسی کردند. از بین این تعداد، ۲۶۳ زن داروی levothyroxine دریافت کردند و بقیه تحت هیچ درمانی قرار نگرفتند.

محققان دریافتند زنان مبتلا به کم کاری خفیف تیروئید که با levothyroxine درمان شده بودند کمتر از ریسک زایمان نوزاد با وزن پایین برخوردار بودند و کمتر به شکل سزارین زایمان کردند.

درحالیکه احتمال زایمان نوزاد با وزن پایین در بین زنان دارای کم کاری خفیف تیروئید که هیچ درمانی دریافت نکرده بودند بیشتر بود.