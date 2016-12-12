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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۷

محققان می گویند؛

طول عمر بیشتر با مصرف مغزیجات آجیلی

طول عمر بیشتر با مصرف مغزیجات آجیلی

مصرف مغزیجات آجیلی به عنوان میان وعده بیش از آنچه که فکر می کنید برای سلامت مفید است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه جدید محققان خوردن ۲۰ گرم مغزیجات آجیلی در روز ریسک بیماری قلبی، سرطان و سایر بیماری ها را کاهش می دهد.

خوردن روزانه مغزیجاتی نظیر بادام زمینی، فندق، گردو و بادام می تواند ریسک بیماری قلبی عروق کرونر را تا حدود ۳۰ درصد، ریسک سرطان را تا ۱۵ درصد، و ریسک مرگ زودهنگام را تا ۲۲ درصد کاهش دهد.

نتایج همچنین ارتباط خوردن مغزیجات آجیلی را با کاهش ریسک مرگ ناشی از بیماری تنفسی و دیابت نشان داده اند اما در حال حاضر داده های کمتری در مورد ارتباط این مغزیجات با این بیماری ها وجود دارد.

محققان به منظور دستیابی به این یافته ها، ۲۹ مطالعه منتشرشده از سراسر جهان را بررسی کردند. در مجموع شرکت کنندگان این مطالعه بالغ بر ۸۱۹ هزار نفر بودند.

داگفین آیون، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما دریافتیم کاهش مداومی در ریسک بروز بسیاری از بیماری های مختلف وجود دارد که نشانه قوی این موضوع است که رابطه اساسی و بنیادی بین مصرف مغزیجات آجیلی و نتایج متفاوت سلامت وجود دارد.»

کد مطلب 3847652

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