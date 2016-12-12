بارش برف در زنجان آغاز می شود

احد یاغموری درگفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: سامانه بارشی طی چند روز آینده به استان زنجان وارد می شود و باعث بارش برف در استان خواهد شد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طبق پیش بینی ها بارش برف استان زنجان را در آخرین ماه های آذرماه زنجان را سفید پوش می کند و بارش خوبی را در استان خواهیم داشت.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: تا اواخر هفته سرمای زیادی را در استان زنجان نداریم و هوا چند درجه ای گرم می شود.

یاغموری به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و یاد آورشد: ماهنشان با۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و خرمدره با هفت درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: در حال حاضر دمای هوا در شهر زنجان یک درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.