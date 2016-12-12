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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۱۳

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

بارش برف در زنجان آغاز می شود

بارش برف در زنجان آغاز می شود

زنجان- مدیر کل هواشناسی استان زنجان از ورود سامانه بارشی به استان زنجان طی سه روز آینده خبر داد.

احد یاغموری درگفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: سامانه بارشی طی چند روز آینده به استان زنجان وارد می شود و باعث بارش برف در استان خواهد شد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه طبق پیش بینی ها بارش برف استان زنجان را در آخرین ماه های آذرماه زنجان را سفید پوش می کند و بارش خوبی را در استان خواهیم داشت.  

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: تا اواخر هفته سرمای زیادی را در استان زنجان نداریم و هوا چند درجه ای گرم می شود.

یاغموری  به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و یاد آورشد: ماهنشان با۱۵ درجه سانتیگراد بالای صفر  گرمترین و خرمدره با هفت درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

وی به دمای فعلی زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: در حال حاضر دمای هوا در شهر زنجان یک درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نکرده است.

کد مطلب 3847655

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