کاهش قندخون با مصرف پروبیوتیک ها

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه شامل افرادی بود که از رژیم غذایی DASH که برای افراد مبتلا به فشارخون بالا توصیه می شود، پیروی می کردند. افراد پیروی کننده از این رژیم غذایی که پروبیوتیک ها را هم مصرف می کردند، در طول یک دوره سه ماهه شاهد کاهش سطح قند خون شان نیز بودند.

آرجون پاندی، عضو تیم تحقیق از مرکز مراقبت قلب کمبریج اونتاریو، در این باره می گوید: «اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است، اما یافته ها نشان می دهد که افزودن پروبیوتیک به رژیم غذایی DASH می تواند شیوه ای برای کمک به حفاظت از افراد در مقابل دیابت نیز باشد.»

در این مطالعه ۸۰ فرد مبتلا به فشارخون بالا در گروه رژیم غذایی DASH یا رژیم غذایی DASH به همراه غذاهای غنی از پروبیوتیک قرار داده شدند. در حدود ۱۵ درصد شرکت کنندگان دارای علائم پیش دیابت بودند بدین معنا که میزان قندخون شان افزایش یافته اما آنقدر بالا نیست که به عنوان دیابت تشخیص داده شود.

به گفته پاندی، رژیم غذایی DASH (شیوه رژیمی توقف فشارخون بالا) یکی از موثرترین شیوه های غیردارویی بهبود سلامت قلب از جمله کاهش فشارخون است.

در این مطالعه، افراد گروه رژیم غذایی DASH به همراه پروبیوتیک، به جای مصرف هر نوع محصول لبنی کم چرب، از ماست پروبیوتیک کم چرب استفاده می کردند.

قبل از شروع رژیم غذایی توسط شرکت کنندگان، محققان A۱C هموگلوبین افراد، میزان قندخون در حالت ناشتا و فشارخون شان را اندازه گیری کردند. در پایان مطالعه هم مجددا این فاکتورها اندازه گیری شد.

محققان دریافتند قبل از شروع رژیم غذایی، هیچ تفاوتی در میزان فاکتورهای اندازه گیری شده بین دو گروه وجود نداشت.

بعد از سه ماه، در هر دو گروه اندازه فشارخون به میزان مشابهی پایین آمده بود. به عبارت دیگر افزودن پروبیوتیک ارتباطی با تغییر در فشارخون نداشت.

اما افزودن پروبیوتیک ارتباط چشمگیری با اندازه قندخون شرکت کنندگان داشت. بطوریکه قندخون ناشتا افراد شرکت کننده در گروه رژیم غذایی DASH به همراه پروبیوتیک به طور میانگین ۱۰.۷ درصد کاهش یافته بود درحالیکه در گروه رژیم غذایی DASH کاهش ۳.۳ درصدی مشاهده شده بود.