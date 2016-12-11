وعده دولت در خصوص کردها عملی نشد/لزوم توجه به منابع آبی کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران، محسن بیگلری در جریان دیدار علما و نمایندگان اهل سنت با رئیس جمهور اظهار داشت: بخش زیادی از رای دکتر روحانی مربوط به مناطق کردنشین و اهل سنت بود ولی متاسفانه دولت به وعده ای که در خصوص وضعیت این مناطق داده بود تاکنون عمل نکرده است.

وی با اشاره به رای بالای مردم کردستان به برنامه های دولت روحانی، عنوان کرد: به طور حتم قسمت عمده ای از رأی بالای دولت یازدهم در مناطق کردنشین و اهل سنت در جواب به بیانیه شماره ۳ اقوام و مذاهب دولت تدبیر و امید بود که بیان فرصت های برابر برای کل ایرانیان بود، اما متاسفانه تا به امروز علی رغم پیگیری های مکرر ما اقدام چشمگیری در این راستا به عمل نیامده است و نه تنها وزیر بلکه یک معاون وزیر کردستانی را در کابینه شما نداریم.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این مسائل در حالی است که ما انتظار داشتیم در همان سال اول از ظرفیت نخبگان کردستانی به شکل بهتری استفاده می شد و دیگر اینکه نمایندگان ادوار استان ما مورد کم مهری و یا حتی بی مهری قرار گرفته اند.

وی با اشاره به لزوم تجدید نظر دولت در سیاست های خود در خصوص نخبگان کردستانی، یادآور شد: از این رو امیدواریم در این فرصت باقی مانده وعده های مطروحه عملیاتی شود. از طرف دیگر در شرایط کنونی روحانیون و علمای دارای حداقل حقوق و مزایا هستند و نه تنها برای امرار معاش بلکه حتی برای خرید یک جلد کتاب با مشکل روبرو هستند.

وی به مشکلات اعتباری استان کردستان اشاره کرد و گفت:از لحاظ اعتبارات هیچ توجه چشمگیری به استان کردستان نشده است و از لحاظ راه های ارتباطی نیز وضعیت بسیار نامناسبی داریم و آمار مرگ و میر تصادفات جاده ای در کردستان بسیار بالا است.

بیگلری به وضعیت ریلی و هوایی در استان کردستان اشاره کرد و افزود: از لحاظ خطوط ریلی نیز سهمیه ما صفر بوده و خطوط هوایی نیز بسیار ناچیز داریم و متاسفانه فرودگاه سقز نیز با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی وضعیت قابل قبولی ندارد و نیازمند پیگیری ویژه و جدی است

وی با بیان اینکه مسکن مهر در استان کردستان به ویژه شهرهای سقز و بانه فاقد حداقل امکانات آموزشی، درمانی، تفریحی، تجاری و مذهبی هستند، گفت: در بحث آسفالت راه های روستایی، کردستان نسبت به استان های دیگر در پایین ترین سطح قرار دارد و متاسفانه بسیاری از مصوبات هیات دولت نیز تاکنون اجرایی نشده است.

نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس دهم با تاکید بر اینکه سهم آب استان کردستان بسیار ناچیز است، افزود: بازنگری در تخصیص آب با توجه به اقتصاد کشاورزی کردستان لازم و ضروری است و انتظار می رود که دولت در این زمینه اقدامات بهتری را در دستور کار قرار دهد.

وی به سایر پروژه های نیمه تمام در استان کردستان اشاره کرد و افزود: از طرف دیگر با توجه به ضعیف بودن امکانات درمانی انتظار داریم بیمارستان های نیمه کاره سقز و بانه هر چه زودتر به اتمام برسد.

بیگلری به وضعیت بیکاری در استان کردستان اشاره کرد و افزود: آمار بیکاری جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی در استان کرستان بسیار تکان دهنده بوده و نیاز به ایجاد کارخانجات با سرمایه گذاری های دولتی یکی از مطالبات اصلی و مهم مردم است.

وی با اشاره به پایین بودن امکانات دانشگاهی گفت: دانشگاه های کردستان وضعیت اعتباری و تجهیزاتی جالبی ندارند و با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه هستند، از این رو بومی گزینی دانشگاه ها بسیار به ضرر کردستانی ها است، زیرا تعداد دانشگاه ها با رشته های کاربردی بسیار کم بوده که قطعاً باید این مسئله اصلاح شود.

بیگلری همچنین بر لزوم استفاده از توانمندی های حاصل خیزی زمین، داشتن آب کافی، وجود نیروی انسانی توانمند و... برای توسعه استان کردستان تاکید کرد و افزود: انتظار می رود که دولت بتواند در مدت زمان باقیمانده در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم کردستان تلاش و جدیت بیشتری داشته باشد.