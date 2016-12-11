کاهش مطب پزشکان در مرکز شهر

تیتر شهر نوشت: سالهای سال است که خیابان آمادگاه اصفهان با مشکل ترافیک دست و پنجه نرم می کند. خودروهایی که بدون توجه به تابلوهای حمل با جرثقیل در ۲ طرف خیابان دوبل پارک شده به وضعیت ترافیکی آن دامن می زند.

در این خیابان مجتمع های پزشکی با تابلوهای گوناگون جاخوش کرده و نفس عبور و مرور را از این خیابان و معابر همجوارش گرفته است.

در برسی های شهرداری اصفهان مشخص شد که یکی از علل اصلی وجود ترافیک در این خیابان، وجود مطب های فراوان پزشکان در آن است که سبب می شود تا از همه استان مردم سوار بر خودروهای خود یا تاکسی خود را به مرکز شهر برسانند.

به همین منظور برنامه جامعی تدوین شد تا بلکه از حجم سفرها به مرکز شهر و این خیابان خاص کاسته شود. برنامه اصلی شهرداری اصفهان ساخت شهرکی بود تا بیشتر مطب های پزشکان به آن منتق شده تا از حجم ترافیک در مرکز شهر کاسته شود.

برنامه ای که می تواند در تهران و سایر کلانشهر ها نیز اجرایی شود. شهرک سلامت اصفهان در همجوار با رینگ چهارم ترافیکی شهر ایجاد شد تا خدمات پزشکی و درمانی برای مردم سهل الوصول تر شود.

این شهرک که با بهره گیری از منابع مشترک سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بزرگراه شهید آقابابایی درحال اجراست، در راستای تحقق اهداف کلان توسعه کشور و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۰ طراحی شد.

گرچه این پروژه به دلیل موقعیت مرکزی و جذاب برای توریسم در اصفهان اجرا شده و مردم اصفهان سهولت بیشتری در دریافت خدمات خواهند داشت اما گستره خدمات شهرک سلامت، ملی و منطقه ای خواهد بود چراکه چشم انداز این شهرک تبدیل شدن به یک مجتمع پزشکی شناخته شده بین المللی، منتخب در زمینه خدمات بهداشتی، درمانی، بالینی و سلامتی با کیفیت برتر، آموزش پزشکی و خدمات ویژه است.

مأموریت اصلی این شهرک را می توان ایجاد یک پایگاه نمونه برای ارائه مراقبت های بهداشتی، خدمات آموزشی و پژوهشی در چهارچوب مقررات کشور دانست.

مهدی جمالی‌نژاد، شهردار اصفهان در این باره می گوید: شهرک سلامت قرار است جایگزین سرانه‌های درمانی سطح شهر اصفهان باشد و ترافیک خیابان آمادگاه و هسته مرکزی شهر اصفهان را ساماندهی کند.

جمالی نژاد معتقد است: بر اساس زمانبندی صورت گرفته فاز اول شهرک سلامت اصفهان تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد؛ البته باید توجه داشته باشیم که این شهرک همه استانداردهای درمانی کشور را دارد و در بسیاری از موارد نیز استانداردهای بالاتر از خاورمیانه را دارا است.

استانداردهایی که با داشتن آنها شهرک سلامت را به یک قطب درمانی در فلات مرکزی کشور تبدیل خواهد کرد، بر این اساس جذب گردشگرانی که برای درمان به این مرکز مراجعه می کنند ارزآوری فراوانی نیز برای نصف جهان به وجود می آورد.

شهردار اصفهان با اشاره خدمات ارائه شده این مرکز در قالب توریست درمانی بیان می کند: این شهرک شامل چهار فاز است که فاز اول آن شامل مجموعه کلینیک‌های تخصصی،‌ مطب‌های فوق مدرن و فروشگاه‌های طبی و رستوران های ارگانیک تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

همه جانبه بودن و در برگیری تمامی راهکارهای درمانی از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این پروژه شاخص است که می تواند با احداث آن در منطقه خاورمیانه تحولی عظیم در بخش پزشکی را شاهد باشیم.

وی در همین راستا، مرکز جامع پزشکی و درمانی شامل امکانات تشخصیص و درمانی مانند ام .آر. آی و سی. تی .اسکن مولتی اسکایس، رادیولوژی، شیمی درمانی، مجتمع آزمایشگاهی، هتل بیمارستان ۴ ستاره و بیمارستان فوق تخصصی را نیز از دیگر بازوهای توانمند این مرکز درمانی برای سلامتی شهر و شهروندان، عنوان می کند.

شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه بررسی روند پیشرفت ساخت شهرک سلامت در دستور کار مدیریت شهری اصفهان است اظهار می کند: پیشرفت این پروژه را به صورت ماهانه دنبال می کنیم و درصدد هستیم تا با افزایش همکاری ها، فرایند پیشرفت این پروژه به بهترین وجه ممکن پیش برود.

جمالی نژاد زمان آغاز به کار فاز یک شهرک سلامت را اسفندماه سال جاری اعلام و تصریح می کند: در جلسات مختلف بین مجموعه شهرداری و مدیران اجرایی این پروژه، تلاش های فراوانی برای برطرف شدن مشکلات و نواقصی که در روند تکمیل پروژه وجود داشته، صورت گرفته است و خوشبختانه امروز مشکل خاصی در رابطه با تکمیل پروژه وجود ندارد .

وی با اعلام اینکه تا قبل از اسفند ماه نیز جلساتی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد ادامه می دهد: از این پس، جلسات معاونت های شهرداری و مجریان پروژه شهرک سلامت هر دو هفته یک بار تشکیل می شود تا به صورت کامل مشکلات و نواقص موجود از میان برداشته شود.

جمالی نژاد با اشاره به این که شهرک سلامت پروژه ای است که می تواند کل اصفهان را تحت تاثیر قرار دهد عنوان می کند: این پروژه در عین حال یک پروژه ملی است و می تواند الگویی برای تمام کلان شهرهای کشور باشد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه تاکنون روند اجرایی این پروژه به خوبی پیش رفته است، اضافه می کند: درصدد هستیم تا همراه با مطب ها، کلینیک ها و پاراکلینیک ها نیز به شهرک سلامت انتقال پیدا کنند تا شهروندان اصفهانی و هموطنان سراسر کشور و بیماران خارجی بتوانند از خدمات این شهرک استفاده کنند.

او ادامه می دهد: احداث پارکینگ و وسایل حمل و نقل عمومی و راه‌اندازی تقاطع غیر همسطح نیز از پروژه های هم راستا در این مرکز بوده تا گره های ترافیکی در این بخش به وجود نیاید. شهردار اصفهان شهرک سلامت، پروژه ای است که می تواند در افزایش کیفیت فضای فیزیکی و استاندارد سازی فضاهای درمانی تاثیر گذار باشد و براساس آن به اهدافی مثل کاهش تعداد مطب های موجود در مرکز شهر و همچنین کاهش حجم بار ترافیکی در این مناطق دست پیدا کنیم.