عامل انتشار تصاویر خصوصی در بندرعباس دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر افتخاری یکشنبه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: پیرو شکایت یکی از شهروندان بندرعباس مبنی بر انتشار تصاویر خصوصی وی در فضای مجازی پیگیری پرونده در دستور کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: طبق اظهارات شاکی، فردی ناشناس از طریق شبکه اجتماعی اینستاگرام و صفحه شخصی وی ، تصاویر خصوصی او را در فضای مجازی منتشر کرده که موجب هتک حیثیت و آبروریزی برای شاکیه شده است.

سرهنگ افتخاری با اشاره به اینکه پلیس به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه نمی دهد در فضای مجازی موجب سلب و آرامش مردم شوند اذعان داشت: کارشناسان این پلیس با انجام اقدامات فنی و تخصصی و شگرد های خاص پلیسی فرد ناشناس را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به این پلیس احضار کردند.

این مسئول انتظامی ادامه داد : در بازجوئی اولیه متهم به بزه انتسابی اعتراف و اظهار کرد که از دوستان دوران دبیرستان شاکیه می باشد و رمز عبور مربوط به صفحه شبکه اجتماعی وی را در زمان دوستی با او در اختیار داشته که به دلیل اختلاف با شاکیه، با همکاری احدی از دوستانش تصاویر خصوصی شاکیه را منتشر کرده است.

سرهنگ افتخاری همچنین تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به پرونده دوست متهم نیز به این پلیس احضار و از وی در خصوص موضوع پرونده تحقیق و نامبرده نیز به بزه انتسابی خود معترف شد.

سرپرست پلیس فتا با اشاره به اطلاع رسانی گسترده درخصوص عدم واگذاری رمز های عبور به افراد حتی آشنایان اظهار داشت: متاسفانه همچنان شهروندان رمزهای خود را در اختیار افراد ناشناس قرار می دهند که این امر موجب سلب آرامش افراد می شوند.