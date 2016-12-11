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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۲۲:۳۸

یک اردنی بهترین تکواندوکار شد؛

رضا مهماندوست بهترین مربی سال ۲۰۱۶ تکواندو جهان شد

رضا مهماندوست بهترین مربی سال ۲۰۱۶ تکواندو جهان شد

مراسم بهترین های تکواندو جهان در سال ۲۰۱۶ در باکو برگزار شد و طی آن سرمربی ایرانی تیم ملی آذربایجان به عنوان بهترین مربی جهان انتخاب و معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مراسم انتخاب و معرفی بهترین های جهان معروف به «گالا»ی تکواندو یکشنبه شب در هتل «کمپنیسکی» شهر باکو برگزار شد و طی آن بهترین های تکواندو در سالی ۲۰۱۶ انتخاب و معرفی شدند. 

در این مراسم رضا مهماندوست سرمربی ایرانی تیم ملی آذربایجان به عنوان بهترین مربی سال انتخاب و معرفی شد. این برای چهارمین بار بود که این مربی چنین عنوان با ارزشی را کسب می کرد. مهماندوست دوبار در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به همراه تیم ملی ایران و یک بار هم در سال ۲۰۱۵ به عنوان بهترین مربی جهان انتخاب شده بود. 

در بخش تکواندوکاران و در بخش دختران «جید جونز» و در بخش مردان «ابوغاوش» از کشور اردن که به عنوان پدیده المپیک معرفی شده بود در پایان سال ۲۰۱۶ به عنوان برترین تکواندوکار انتخاب و معرفی شدند.

در این مراسم فدراسیون تکواندو آذربایجان به عنوان بهترین فدراسیون سال، «چول کیم» از کانادا و «ماریا مرکوری» از گرجستان به عنوان بهترین داور مرد و زن سال، بهترین ضربه تکواندو «صالح سیسه» از ساحل عاج که در المپیک ریو در مبارزه با «لوتالو» از انگلستان اجرا کرد، انتخاب و معرفی شدند.

فدراسیون جهانی تکواندو از سال ۲۰۱۴ اقدام با نظر سنجی از داوران، مربیان، ورزشکاران، مسئولان فدراسیون ها و قهرمانان اقدام به انتخاب بهترین های سال می کند.

کد مطلب 3847671

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    نظرات

    • hamid IR ۰۸:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      پولادگرو بفرستینش تا بره ببینید چی به سر تکواندو آورده ...
    • محمد IR ۱۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      من موندم آخه با این نتایج ضعیف که در المپیک و باکو بدست اومد چرا پولادگر رو برکنار نمی کنند ؟!!!!! مگر قرار نبود ایشان بعد از المپیک در مورد باختها و نتایج ضعیف بدست آمده به مردم توضیح دهد ؟! بابا تکواندوی ایران نابود شد !!!!
    • مسعود مصطفوی IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
      0 0
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      رضا مهماندوست متعصب ترین قهرمان و مربی فدراسیون کاراته و وزارت ورزش باید کمی منصفانه تر قضاوت کنند قهرمان و مربی تکواندو ایران نسبت به ورزشی که سالها در آن حضور و درخشش داشته و بسیار متعصب بوده این امر یک حداقل بزرگ برای یک ورزشکار و مربی حرفه ای می باشد رضا مهماندوست در حالی با تیم جمهوری آذربایجان درخشید که هنوز درگیر تعلم و فقدان از دست دادن فرزند نوجوانش است برای این چهره جهانی ورزش ملی ایران آرزوی بهترین ها را داریم

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