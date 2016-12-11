رضا مهماندوست بهترین مربی سال ۲۰۱۶ تکواندو جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره مراسم انتخاب و معرفی بهترین های جهان معروف به «گالا»ی تکواندو یکشنبه شب در هتل «کمپنیسکی» شهر باکو برگزار شد و طی آن بهترین های تکواندو در سالی ۲۰۱۶ انتخاب و معرفی شدند.

در این مراسم رضا مهماندوست سرمربی ایرانی تیم ملی آذربایجان به عنوان بهترین مربی سال انتخاب و معرفی شد. این برای چهارمین بار بود که این مربی چنین عنوان با ارزشی را کسب می کرد. مهماندوست دوبار در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به همراه تیم ملی ایران و یک بار هم در سال ۲۰۱۵ به عنوان بهترین مربی جهان انتخاب شده بود.

در بخش تکواندوکاران و در بخش دختران «جید جونز» و در بخش مردان «ابوغاوش» از کشور اردن که به عنوان پدیده المپیک معرفی شده بود در پایان سال ۲۰۱۶ به عنوان برترین تکواندوکار انتخاب و معرفی شدند.

در این مراسم فدراسیون تکواندو آذربایجان به عنوان بهترین فدراسیون سال، «چول کیم» از کانادا و «ماریا مرکوری» از گرجستان به عنوان بهترین داور مرد و زن سال، بهترین ضربه تکواندو «صالح سیسه» از ساحل عاج که در المپیک ریو در مبارزه با «لوتالو» از انگلستان اجرا کرد، انتخاب و معرفی شدند.

فدراسیون جهانی تکواندو از سال ۲۰۱۴ اقدام با نظر سنجی از داوران، مربیان، ورزشکاران، مسئولان فدراسیون ها و قهرمانان اقدام به انتخاب بهترین های سال می کند.