انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در «فلوجه» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، یک منبع امنیتی در استان «الانبار» عراق روز یکشنبه از بر جا ماندن ۱۳ کشته و زخمی در پی انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در «فلوجه» خبر داد.

بنا بر اعلام این منبع، در پی انفجار دو خودروی بمب گذاری شده در فلوجه یک غیرنظامی کشته و ۱۲ نفر شامل ۹ نظامی ارتش و پلیس و ۳ غیرنظامی زخمی شدند.

این منبع که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که نیروهای امنیتی بخشی از زخمی ها را که حال آنها وخیم بوده است به منظور درمان به بیمارستان بغداد منتقل کردند.

انفجار این دو خودروی بمب گذاری شده دو پست ایست و بازرسی در مرکز و غرب فلوجه را هدف قرار داده بود و به دنبال آن نیروهای امنیتی در این منطقه مقررات منع آمد و رفت برقرار نمودند. این در حالی است که این مقررات در ادامه لغو گردید.

در همین حال برخی منابع خبری به نقل از منابع درمانی از کشته شدن هشت نفر در پی این انفجارها خبر می دهند. همچنین سایت های وابسته به داعش بیانیه ای را در خصوص برعهده گرفتن مسئولیت حملات مذکور توسط این گروه تروریستی منتشر کردند.

لازم به ذکر است که عراق با وضعیت امنیتی شکننده ای مواجه است و گروه تروریستی داعش در پی دریافت شکست های متعدد از نیروهای عراقی از جمله در عملیات آزادسازی موصل، به حملات تروریستی پراکنده در مناطق مختلف این کشور از جمله بغداد دست می زند.