کاهش شمار مراجعان کمپ های ترک اعتیاد/۲۰ هزار معتاد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شامگاه یکشنبه ۲۱ آذر ماه با حضور ۳۱ اداره مرتبط با شورا هماهنگی و روئسای کمپ های استان کردستان در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.

عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با بیان این مطلب خواستار توجه مسئولان ودستگاههای مربوطه به مقوله پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی شد و گفت: پیشگیری باید در اولویت فعالیت های همه دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

زاهدی افزود: کمپ های ترک اعتیاد امسال با کاهش ۲۰ درصدی در زمینه مراجعه مکرر معتادان نسبت به سال گذشته مواجه بوده و خواستار بررسی سابقه اعتیاد ۴۰ درصد باقی مانده در این کمپ ها شد.

سلیم کریمی دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدراستان هم دراین نشست گفت: درحال حاضر حدود ۲۰ هزار معتاد در استان کردستان وجود دارد.

صباح قریشی مدیرکل بهزیستی استان هم در ادامه با اشاره به فعالیت ۱۲ مرکز اقامتی، بهبودی و بازتوانی معتادین و انجام خدمت رسانی برای ۱۹۰۳ مدد جوی بهزیستی در استان افزود: برای معتادانی که توان مالی برای درمان را ندارند یارانه هایی صورت گرفته که جمع کل هزینه های برنامه ی درمان و بازتوانی اعتیاد در استان برابر با ۲۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

ویاظهار داشت: در شش ماه اول سال جاری اشتغال ۱۷۸ نفر از طریق کلینیک مددکاری و آموزش های فنی حرفه ای صورت گرفته شده است.

آرش رخزادی معاون خدمات شهری شهردار سنندج هم در این جلسه عنوان کرد: ۳۷ نقطه متروکه و اماکن مخروبه در شهرستان سنندج وجود دارد که شهرداری در ۲۲ نقطه کار اجرایی، تخریب و ساماندهی آن را انجام داده است.

رئیس یکی از کمپ های موجود در استان کردستان اظهار داشت: طبق آمار ۵۴ نفر زن کارتن خواب جدا از افرادی که شب را با انجام فساد در خانه های مردم صبح می کنند، وجود دارد که اکثر این افراد مبتلا به ایدز هستند و اگر هر روزه یک نفر مبتلا به ایدز تحویل جامعه داده شود یعنی ۳۶۵ نفر مبتلا به ایدز در سال مربوط به استان کردستان که این به معنای فاجعه خواهد بود.

تلاش برای حل مشکل آب، برق وگاز کمپهای ترک اعتیاد استان از جمله کمپ دهگلان، انجام بازدید میدانی از کمپ های ترک اعتیاد استان، حمایت ازساخت فیلم پیشگیری از اعتیاد به نام هرس، مکان یابی مراکز پاک سازی و نگهداری معتادان وکارتن خواب ها و در نظر گرفتن مکانی برای شلتر بانوان از جمله مصوبات این جلسه بود.