خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - نامجو زحمتکش: بردخون یکی از قطب‌های کشاورزی استان بوشهر است که افراد زیادی در این منطقه در زمینه کشاورزی و کاشت گوجه‌فرنگی فعالیت دارند.

امرار و معاش و زندگی مردم این منطقه به وضعیت محصول و قیمت ان گره خورده است و هر گونه نوسان در بازار گوجه فرنگی زندگی مردم این منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

زمانی که آفتی در مزارع گوجه فرنگی این منطقه نفوذ می‌کند و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، به نوعی زنددگی کشاورزان را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یا وقتی که قیمت محصول گوجه‌فرنگی افت می‌کند و یا مشتری برای محصولات برداشت‌شده و یا محصول مانده روی بوته‌ها پیدا نمی‌شود، باز هم زندگی مردم این منطقه دچار چالش می‌شود.

قیمتی که ارزش فروش ندارد

مردم بردخون از ابتدای سال ۹۵ با هزاران امید و آرزو کار آماده سازی اراضی کشاورزی را آغاز کردند به امید اینکه بتوانند روزی حلال به دست آورند و نیازهای زندگی خود را تأمین کنند و در این مدت با اخذ وام و هزینه‌کرد سرمایه های زیاد تلاش کردند تا محصول خود را آماده و به بازار عرضه کنند.

حدود یک ماه از فصل برداشت گوجه فرنگی گذشته اما مردم و کشاورزان با نگرانی این ایام را سپری می‌کنند و با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، قیمت گوجه فرنگی به دو هزار ریال رسیده که این قیمت جوابگوی تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری آنان نیست.

با این شرایط برخی از کشاورزان حتی قید برداشت محصول خود را هم زده‌اند چراکه هزینه‌های برداشت و حمل و نقل محصول را هم با این قیمت‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند.

تنها منبع درآمد مردم بردخون کشاورزی است

ابراهیم اسیری یکی از کشاورزان بردخونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه‌ها تلاش کردیم و شب و روز به انتظار برداشت گوجه فرنگی نشستیم و اکنون که محصول گوجه به ثمر رسیده با کاهش قیمت ناامید شدیم.

وی ادامه داد: هزینه‌های بسیار زیادی را برای تولید محصول خود پرداخت کرده‌ایم ولی این قیمتی که محصول را از ما می‌خرند، اصلا جوابگوی هزینه‌ها نیست.

حسین احمدی دیگر کشاورز زیان‌دیده هم با بیان اینکه تنها منبع درآمد مردم بردخون کشاورزی است، افزود: همه باید تلاش کنند اقداماتی برای فروش محصول گوجه‌فرنگی با قیمت مناسب صورت گیرد تا کشاورزان بیش از این ضرر نکنند و بتوانند بخشی از نیازهای خود را به دست آورند.

احمد بحرانی رئیس شورای اسلامی شهر بردخون نیز گفت: عدم دسترسی به بازار مصرف و عدم صادرات محصول گوجه فرنگی باعث کاهش قیمت شده که می توان با حمایت کافی از کشاورزان و بیمه محصولات کشاورزی زیان های این قشر پرتلاش را جبران کرد.

لزوم توجه مسئولان به کشاورزان گوجه‌کار

امام جمعه بردخون نیز با اشاره به اینکه بیشتر مردم به کار کشاورزی اشتغال دارند، به لزوم توجه مسئولان استان به کشاورزان گوجه کار و حمایت مناسب از آنها اشاره کرد و اظهار داشت: این روزها گوجه بسیاری از کشاورزان منطقه فروش ندارد و کشاورزان بعد از چندین ماه تلاش با مشکل فروش محصول خود که برای آن زحمت کشیده و هزینه‌های زیاد متحمل شده‌اند مواجه هستند.

حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی تصریح کرد: مسئولان به فکر این قشر زحمت کش باشند زیرا اگر مسئولان نسبت به این قضیه توجه نداشته باشند کشاورزان با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، پس مسئولان در بین کشاورزان حضور پیدا کنند و پیگیر قضیه باشند.

مشکل قیمت گوجه فرنگی در استان بوشهر برطرف می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به اینکه با تلاش مسئولان و پیگری‌های انجام شده مشکل افت قیمت محصول گوجه فرنگی رفع می‌شود، گفت: شرایط جوی مناسب برای محصول گوجه‌فرنگی، رطوبت و نور مناسب و نبود پدیده سرما زدگی، باعث برداشت زودهنگام و افزایش میزان تولید این محصول در استان شده است.

محمدتقی منوچهری اضافه کرد: همچنین شرایط موجود باعث هم رسی محصول با استان‌های هرمزگان، جنوب فارس، سیستان و بلوچستان و شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان شده است که این امر اشباع بازار و کاهش قیمت محصول گوجه فرنگی استان را در پی داشته است.

منوچهری اظهار کرد: علاوه بر این بسته بودن مرزهای خروجی با کشور عراق که مبادی خوبی برای خرید گوجه‌فرنگی استان است از جمله دیگر عوامل کاهش قیمت این محصول در استان است که استانداری بوشهر مکاتباتی با وزارت امور خارجه برای بازگشایی مرزها انجام داده است.

وی بیان داشت: از ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین‌های کشاورزی زیرکشت محصول گوجه فرنگی در استان بوشهر در زمان حاضر ۱۴۰ هزار تن محصول از سطح سه هزار و ۵۰۰ هکتار برداشت شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشم گیری داشته است.

منوچهری گفت: با توجه به مشکل گوجه کاران ضمن بازدید از مناطق گوجه کاری ارم، بوشکان، کاکی، شنبه، دیر، بردخون، آبدون، جم، کنگان و عسلویه، مقرر شد دو کارخانه رب گوجه فرنگی استان با ظرفیت هزار و ۵۰ تن در بخش دلوار شهرستان تنگستان و بخش بردخون شهرستان دیر راه اندازی شود.

برخورد جدی با افزایش کرایه بار

وی بیان کرد: افزایش کرایه حمل بار از جمله مهمترین مشکلات گوجه کاران استان بوشهر است که در این زمینه با توجه به هماهنگی که با اداره کل حمل و نقل و راهداری استان انجام شده با هرگونه افزایش نرخ کرایه برخورد می شود.

منوچهری انجام هماهنگی لازم برای فروش محصول گوجه فرنگی استان بدون واسطه در تهران، تامین و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به دو کارخانه گوجه فرنگی در استان و انجام هماهنگی لازم با حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه پرداخت یارانه کرایه حمل، افزایش میزان صادرات محصول تولیدی با هماهنگی اداره کل صنعت، معدن و تجارت و انجام هماهنگی با سازمانهای جهاد کشاورزی سایر استان‌های کشور در زمینه تامین محصول کدو، بادمجان، فلفل و گوجه فرنگی مورد نیاز را از جمله اقدام‌های انجام شده برای حل مشکل گوجه کاران در استان دانست.

منوچهری گفت: در دو سال گذشته خرید حمایتی محصول گوجه فرنگی از سوی تعاون روستایی انجام و ۵۴ هزار تن گوجه فرنگی مازاد برمصرف نیاز در این استان خریداری شد ولی امسال شرایط برای این نوع خرید فراهم نیست.

منوچهری اظهار داشت: استان بوشهر یکی از استانهای عمده تولید کننده محصول گوجه فرنگی خارج از فصل در سطح کشور است که سالانه ۶۰۰ هزار تن محصول به صورت میانگین تولید می‌شود و با توجه به نوسان و افت قیمت به دلیل هم‌رسی محصول با استان‌های دیگر بر اساس قرارداد سه جانبه با شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و کشاورز، سطح زیرکشت این محصول از دو سال گذشته در استان از ۱۴هزار و ۵۰۰ هکتار با ۱۰ درصد کاهش به ۱۲هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش یافت.

سال گذشته نیز کشاورزان به دلیل کاهش قیمت گوجه، نابودی محصول و عدم تقاضای گوجه فرنگی متحمل زیان‌های بسیاری شدند که امید به جبران داشتند.

این مشکل هر سال تکرار می‌شود و امیدواریم فکری اساسی برای رفع این مشکل شود تا شاهد تکرار آن و خانه‌نشین‌شدن کشاورزان نباشیم.