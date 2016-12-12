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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۰۹

مدیر کمیته امداد شادگان:

​۲۲ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد شادگان پرداخت شد

​۲۲ میلیارد ریال مستمری به مددجویان کمیته امداد شادگان پرداخت شد

شادگان ـ مدیرکمیته امداد امام خمینی شادگان گفت: طی سال جاری، ۲۲ میلیارد ریال مستمری به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت شده است.

جلیل علیزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه خدمات حمایتی کمیته امداد با هدف توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت ارائه می‌شود تا آنان بتوانند در کنار سایر اقشار جامعه، به زندگی خود ادامه دهند، اظهار کرد: در این راستا ۲۲ میلیارد ریال مستمری به حساب سرپرستان خانواده‌های تحت حمایت این نهاد در سطح این شهرستان واریز شده است.

وی با بیان اینکه رسیدگی به امور بیماران و معلولان نیازمند، خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست در رأس برنامه های کمیته امداد امام خمینی قرار دارد گفت: مددجویان این نهاد پس از بررسی وضعیت معیشتی توسط نیروهای کمیته امداد و تشکیل پرونده، علاوه بر دریافت مستمری از سایر خدمات حمایتی این نهاد نیز بهره‌ مند می شوند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی شادگان ادامه داد: یکی از خدمات این نهاد مقدس، پرداخت مستمری ماهانه جهت رفع بخشی از کاستی ها و نیازهای معیشتی خانواده های تحت حمایت است.

وی بیان کرد: کمیته امداد نهادی است که در راستای حمایت از قشر محروم و نیازمند تاسیس شده است.

علیزاده در پایان با اشاره به اهمیت حمایت های خیرین در راستای خدمت رسانی به محرومان تصریح کرد: کمیته امداد برای خدمت رسانی بیشتر به خانواده‌هایی که زیر چتر حمایتی خود دارد به یاری تمامی خیرین و نیکوکاران بومی و غیربومی نیازمند است.

کد مطلب 3847686

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