ناصر امیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالای در بخش گردشگری است و تلاش داریم که با استفاده از این ظرفیت‌ها شاهد افزایش حضور گردشگران در استان باشیم.

وی اضافه کرد: دو دهکده گردشگری که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال بهره‌برداری نهایی است به‌عنوان دو ظرفیتی هستند که امید می‌رود استان بوشهر را به عنوان قطب گردشگری دریایی کشور تبدیل کند.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر بیان کرد: با توجه به اینکه مزیت اصلی استان بوشهر دریا است و با وجود ۹۳۷ کیلومتر خط ساحلی بکر و منحصر به فرد، این انتظار دور از دسترس نیست.

وی ادامه داد: دو دهکده گردشگری امید بوشهر و پازارگاد کنگان(شیرینو) با وجود زیرساخت‌های لازم و استفاده از امکانات بسیار مناسبی که به‌صورت کاملا مدرن فراهم شده می‌تواند این امیدواری را در آینده نزدیکی به وجود بیاورد که استان بوشهر قطب گردشگری دریایی کشور شود.

امیرزاده تاکید کرد: با هماهنگی‌هایی که با سرمایه‌گذار شده است، همه فعالیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در دو دهکده به‌ویژه دهکده امید بوشهر) به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بومی استان واگذار خواهد شد.

وی گفت: سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که قصد سرمایه‌گذارای داشته باشند از تسهیلات کم‌بهره صندوق کارآفرینی امید برخوردار خواهند شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر با بیان اینکه در دهکده امید هیچ مالکیت زمینی به بخش خصوصی صورت نخواهد گرفت، افزود: واگذاری‌ها به‌صورت استیجاری خواهد بود.

وی ادامه داد: از هر ایده و طرحی که از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی ارائه می‌شود استقبال خواهد شد و نهایت همکاری صورت می‌گیرد و از هم‌استانی‌ها درخواست می‌کنیم از این پروژه‌های ملی که در حال بهره‌برداری است دیدن کنند.