مجوز پرورش ۸۵ هزار تن ماهی درقفس در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شیلات هرمزگان، سید پرویز سالاری با بیان اینکه پرورش ماهی در قفس محور تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه در نوار ساحلی است گفت: خوشبختانه استان هرمزگان علاوه بر پیشرو بودن در این مهم توانسته گام های خوبی بر دارد.

محبی با اشاره به اینکه زنجیره تولید و پرورش ماهی در قفس( تولید بچه ماهی، پرورش ماهی ، کارخانجات غذاو فرآوری) خوشبختانه در استان هرمزگان شکل گرفته است تصریح کرد : بدون شک در آینده ای نزدیک شاهد تبدیل استان هرمزگان به نمونه موفق کشوری و منطقه ای در پروش ماهی در قفس باشیم.

وی افزود: در استان هرمزگان تاکنون مجوز پرورش بالغ بر ۸۵هزار تن ماهی در قفس اعطا شده است که از این میان شیلات هرمزگان در شهرستان قشم و بندرلنگه با اعطای به ترتیب ۴۵ هزار تن و ۳۹ هزار تن و در شهرستان پارسیان و جزیره کیش هرکدام ۵۰۰ تن مجوز پرورش ماهی در قفس اعطا کرده است.

محبی ابراز داشت: در استان هرمزگان همچنین تاکنون ظرفیت تولید بالغ بر ۱۱۵ میلیون قطعه بچه ماهی در حال ایجاد است.

در ادامه این جلسه قائم مقام رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیلات ایران از پروژه پرورش ماهی در قفس به عنوان شاخص ارزیابی فعالیت های شیلاتی یاد کرد و افزود:پرورش ماهی در قفس مهم ترین پروژه اقتصاد مقاومتی شیلات است.

سیف الله حقیقی با بیان اینکه مجموعه سازمان شیلات ایران از تکنولوژی‌های برتر دنیا و کشورهای صاحب‌نام برای مراحل زنجیره‌ای تولید در صنعت پرورش ماهی در قفس بهره مند شده است گفت:خوشبختانه گام های اولیه این مهم در چند سال اخیر به خوبی برداشته شده است.

حقیقی اظهار داشت: خوشبختانه با استفاده از مشخصه مهم اقتصاد مقاومتی یعنی دانش بینان بودن و اتکا به نیروهای داخلی با تلاش بسیجی وار توانستیم برای سرمایه گذاران هم سود آور بودن و هم موفقیت پروژه های پرورش ماهی در قفس را به اثبات برسانیم.

قائم مقام رئیس سازمان شیلات ایران و مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه موافقت اصولی ۲۵۰ هزار تن پرورش ماهی در قفس در کشور صادر شده است ،هرمزگان را با داشتن سهمی حدود ۹۰ هزار تن به عنوان محور اصلی پرورش ماهی در قفس کشور خواند.

وی همچنین از اتمام نگارش شیوه نامه پرورش ماهی در قفس و ابلاغ آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی تا پایان سال جاری خبر داد.

حقیقی رایزنی و تعامل بیشتر با محیط زیست ،بنادر و دریانوردی،دامپزشکی و دیگر دستگاه های اجرایی در راستای تسهیل در اعطای مجوز و مرتفع سازی موانع تولید ، ایجاد مجتمع و شهرک برای ارئه خدمات و پشتیبانی سایت های پرورش ماهی در قفس و استفاده از ظرفیت بنادر صیادی در این راستا را از دیگر اهداف پیش روی سازمان شیلات ایران در این عرصه خواند.

همچنین در ادامه این جلسه معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران از حمایت صددرصدی سازمان شیلات ایران از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در زمینه پرورش ماهی در قفس تاکنون اقدام کرده اند خبر داد و اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، سالانه ۲۰۰ هزار تن ماهی از طریق پرورش در قفس در دریاهای کشور تولید شود.

حسینعلی عبدالحی همچنین عنوان کرد: به منظور تامین بچه ماهی های مورد نیاز برای پرورش ماهی در قفس در دریاهای کشور ، اقدامات لازم برای ایجاد و توسعه مراکز تکثیر ماهیان دریایی در استانهای ساحلی دردست انجام است و تاکنون در نوار ساحلی جنوب کشور (بوشهر و هرمزگان)چهار واحد مرکز تکثیر ماهیان دریایی جهت پرورش ماهیان دریایی در قفس ایجاد شده است.

وی آموزش نیروهای متخصص و کسب تجارب را یکی از مهمترین محورهای پرورش ماهی در قفس خواند و از سرمایه گذاران پرورش ماهی در قفس خواست تا ضمن توجه بیشتر به این مهم سرمایه گذاری های لازم در این مهم را نیز در برنامه ریزی های تولید خود مد نظر داشته باشند.