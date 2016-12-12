یازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب بوشهر در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، حمیده ماحوزی اظهار کرد: یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب بوشهر سیصدو بیست و یکمین نمایشگاه استانی کتاب از ۲۴ تا ۲۹ آذرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوشهر میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

وی ادامه داد: ۵۰۰ ناشر از سراسر کشور برای حضور در این نمایشگاه ثبت نام کرده بودند که به دلیل ظرفیت پایین محل نمایشگاه، شاهد حضور ٣٠٠ ناشر خواهیم بود. در این نمایشگاه ٣٥ هزار عنوان کتاب در حوزه‌های کودک و نوجوان، دانشگاهی، حقوق، هنر، کشاورزی، قرآن،کمک آموزشی و زبان ارائه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان این که کتاب های این نمایشگاه با ٣٠ درصد تخفیف عرضه می شوند، افزود: حدود سه میلیارد و ٥٠٠ هزار ریال بُن کتاب برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده است. همچنین در این دوره، امکان استفاده از بُن کتاب در چهار کتابفروشی استان با هدف حمایت از کتابفروشان استانی هم در طول برپایی نمایشگاه و هم یک هفته پس از آن، وجود دارد.

ماحوزی با بیان این که پیش خرید بُن کتاب نمایشگاه از آبان ماه آغاز شده و تا ٢٠ آذرماه ادامه داشته است، بیان کرد: علاقه مندان می توانستند با مراجعه به سایت خانه کتاب به نسبت به پیش خرید بُن کتاب نمایشگاه به نشانیketab.ir اقدام کنند.

وی ادامه داد: در یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب بوشهر، غرفه هایی برای نویسندگان استانی اختصاص پیدا خواهد کرد تا مردم از نزدیک با نویسندگان مورد علاقه خود ارتباط برقرار کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به برنامه‌های جنبی این دوره از نمایشگاه سراسری کتاب بوشهرنیز گفت: نشست های تخصصی در حوزه نقد و بررسی تازه های نشر استان، کارگاه های آموزشی در حوزه روان شناسی، قرآن،رفتار با کودکان و مهارت های زندگی از جمله برنامه هایی است که در نمایشگاه شاهد اجرای برگزاری آن ها خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری یازدهمین دوره نمایشگاه سراسری کتاب بوشهر، دومین نمایشگاه سراسری رسانه های دیجیتال نیز دراین استان برپا خواهد شد.