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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱:۲۳

نتانیاهو: لغو برجام را با ترامپ بررسی خواهم کرد

نتانیاهو: لغو برجام را با ترامپ بررسی خواهم کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید که در دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا لغو برجام را با وی بررسی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا به عنوان حامی قدرتمند اسرائیل یاد کرده و از تمایل خود جهت همکاری با وی برای لغو توافق هسته ای با ایران سخن گفت.

نتانیاهو در گفتگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه «سی بی اس» در پاسخ به سوالی پیرامون اتفاقاتی که در صورت بر هم خوردن برجام خواهد افتاد، گفت: گزینه هایی که پیش روی ماست بسیار بیشتر از آن چیزی است که تصور می کنیم، خیلی بیشتر، و من با رئیس جمهور ترامپ در خصوص آنها صحبت خواهم کرد.

وی همچنین افزود که پنج چیز در مورد لغو برجام در ذهن دارد اما در عین حال از ذکر جرئیات آن خودداری کرد. نتانیاهو در عین حال گفت که با دونالد ترامپ لغو توافق هسته ای با ایران را بررسی خواهد کرد.

وی ادامه داد: کل چیزی که می خواهم بگویم این است که کشورهای عربی دیگر اسرائیل را دشمن خود نمی دانند بلکه هم پیمان خود در مبارزه با اسلام افراط گرا همچون ایران یا داعش قلمداد می کنند.

نتانیاهو با اعلام اینکه روابط اسرائیل با اردن و مصر بسیار بهبود یافته است در عین حال از پاسخ به سوالی در خصوص روابط سری با عربستان سعودی خودداری کرد.

کد مطلب 3847697

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    نظرات

    • محمدی IR ۰۹:۲۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      پاسخ
      سلام پس واقعا نتانیاهو جدا مخالف برجام هست ؟؟؟/

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