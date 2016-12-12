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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۴

وزیر بهداشت و درمان:

بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان در حال اجرا است

بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان در حال اجرا است

زابل - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی در سراسر استان سیستان و بلوچستان در حال اجرا است .

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی شب گذشته در جریان سفر به منطقه سیستان در مراسم گرامیداشت هفته وحدت در مسجد مرحوم شریفی شهرستان زابل و در جمع مردم  اظهار داشت: مصیبت هایی که امروز در جهان اسلام شاهد آن هستیم ناشی از جهل  و بد اخلاقی است.

وی افزود: دشمنان به ایجاد تفرقه در جهان اسلام طمع دارند و متاسفانه بخشی از مصیبت های وارده در جهان اسلام ناشی از جهل و رعایت نکردن اخلاق است که تفاوت ایران اسلامی با دیگر کشورها در داشتن ولایت فقیه و رهبری بصیر است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت در شهرستان زابل تشکیل دانشگاه علوم پزشکی از مهمترین کارهاست که خوشبختانه منشاء خدمات خوبی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات سیستان و بلوچستان در بحث آب وخشکسالی است، افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی در سراسر استان سیستان و بلوچستان در حال اجرا است.

هاشمی گفت: البته مهم امیدی است که مردم در دل به آن باور دارند که می توان با این امید در کشور به سمت پیشرفت حرکت کرد.

کد مطلب 3847698

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