بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی در سیستان و بلوچستان در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی شب گذشته در جریان سفر به منطقه سیستان در مراسم گرامیداشت هفته وحدت در مسجد مرحوم شریفی شهرستان زابل و در جمع مردم اظهار داشت: مصیبت هایی که امروز در جهان اسلام شاهد آن هستیم ناشی از جهل و بد اخلاقی است.

وی افزود: دشمنان به ایجاد تفرقه در جهان اسلام طمع دارند و متاسفانه بخشی از مصیبت های وارده در جهان اسلام ناشی از جهل و رعایت نکردن اخلاق است که تفاوت ایران اسلامی با دیگر کشورها در داشتن ولایت فقیه و رهبری بصیر است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت در شهرستان زابل تشکیل دانشگاه علوم پزشکی از مهمترین کارهاست که خوشبختانه منشاء خدمات خوبی بوده است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات سیستان و بلوچستان در بحث آب وخشکسالی است، افزود: در حال حاضر بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی در سراسر استان سیستان و بلوچستان در حال اجرا است.

هاشمی گفت: البته مهم امیدی است که مردم در دل به آن باور دارند که می توان با این امید در کشور به سمت پیشرفت حرکت کرد.