حمایت از مشاغل خانگی در شهرستان ملارد با جدیت دنبال می شود

فریبا حسن نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد برای توسعه فرصت های شغلی و رفع موانع اشتغالزایی در چارچوب اختیارات و وظایف تعریف شده، اظهار داشت:بدون تردید رفع معضل بیکاری و تسهیل شرایط برای اشتغال هر چه بیشترِ جویندگانِ کار از اولویت هایی است که با جدیت از سوی دستگاه های مسئول فعال در شهرستان ملارد پیگیری می شود.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد عنوان کرد:اداره کل متبوع نیز بر ضرورت افزایش اشتغالزایی، تأکید موکد داشته و دارد و با اتکا به حمایت های اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان تهران، تلاش می کنیم فرصت های بیشتری برای متقاضیان اشتغال فراهم شود.

وی افزود:نباید از نظر دور داشت که دستیابی به موفقیت های ملموس و برجسته در حوزه اشتغالزایی فقط با تدابیر و تمهیدات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی حاصل نمی شود و با همکاری و همگرایی سازنده، کسب نتایح هرچه بیشتر محقق خواهد شد.

حسن نژاد گفت:با همه این اوصاف، مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد تلاش می کند با بهره گیری از فرصت ها، ظرفیت ها و توانمندی های موجود در شهرستان ملارد، بستر و زمینه اشتغالزایی را تقویت کند.

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی ملارد عنوان کرد:یکی از فرصت های اشاره شده، به مشاغل خانگی معطوف می شود که با ارائه تسهیلات ویژه تلاش می شود از این ظرفیت در راستای اشتغالزایی مضاعف استفاده شود.

وی افزود:ظرفیت پیش بینی شده در این عرصه(مشاغل خانگی) برای شهرستان ملارد در سال جاری ۲۰۰ نفر است و براساس آمار موجود احصا شده از گذشته، سالیانه قریب به ۸۰ نفر در این شهرستان در بخش مشاغل خانگی مشغول به کار شده اند.

حسن نژاد گفت:حصول نتایج موثر در این عرصه با تخصیص و تأمین تسهیلات ویژه محقق خواهد شد و تلاش می شود با اخذ و جذب تسهیلات و ارائه و واگذاری آن به متقاضیان کار، مشکلات بیکاری در این شهرستان با کاهش هر چه بیشتری همراه شود.

وی یادآور شد:افزایش سهیمه شهرستان ملارد در حوزه مشاغل خانگی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شده و امیدواریم با پیگیری هایی که انجام می شود و ارائه تسهیلات ویژه به متقاضیان، گام های مثبت و ارزنده تری برای تحقق این دستور کار کلان کشوری در منطقه ملارد برداشته شود.