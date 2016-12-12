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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۸:۳۷

در گفت و گو با مهر عنوان شد؛

تقویت امکانات در رشته های فنی ومهارتی درمدارس شهریارپیگیری می شود

تقویت امکانات در رشته های فنی ومهارتی درمدارس شهریارپیگیری می شود

شهریار-مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت:تقویت و توسعه امکانات و تجهیزات در رشته های فنی و مهارتی در شهریار با جدیت پیگیری می شود.

علی ذبیحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش بسیار برجسته و تعیین کننده نظام آموزشی و پرورشی در ارتقا علمی، پژوهشی و فنی و مهارتی جامعه اظهار داشت:در طول سالیان گذشته، حوزه آموزشی کشور بیشتر به سمت رشته های انسانی و نظری گرایش داشته و این روند و رویکرد باعث اشباع رشته های مذکور در حوزه های گوناگون شده که شهرستان شهریار نیز از این پدیده مستثنی نبوده است.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:با عنایت به ضرروتی که احساس و احصا شده است، سیاست گذاری ها در عرصه آموزشی و پرورشی کشور، استان تهران و شهرستان شهریار به نحوی پیش می رود که هدایت تحصیلی دانش آموزان به سوی رشته های فنی و مهارتی متمرکز شود.

وی افزود:بطور طبیعی حصول موفقیت هر چه بیشتر در این عرصه مستلزم ارتقا و تقویت امکانات در بخش های فنی و مهارتی است و در صورت فقدان یا بروز کاستی در این عرصه، نمی توان به توفیقات چندانی نائل شد.

ذبیحی عنوان کرد:با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده، گام های موثر و سازنده ای در طول سالیان اخیر در شهرستان شهریار برداشته شده که این رویه و رویکرد در آینده نیز استمرار خواهد داشت.

مدیر آموزش و پرورش شهریار عنوان کرد:تلاش می شود با تقویت و توسعه امکانات لازم سخت افزاری و نرم افزاری در بخش فنی و مهارتی، بستر و زمینه مناسب تری برای تحصیل دانش آموزان در این عرصه فراهم شود.

ذبیحی گفت:با مشارکت بخش خصوصی و اجرای طرح های برون سپاری در عرصه کارگاهی و با نظارت مستمر و مطلوب آموزش و پرورش و نقش آفرینی خیرین در این خصوص، تلاش می شود روند رشد و توسعه علمی در عرصه فنی و مهارتی با سرعت و شتاب هر چه بیشتری طی شود.

وی یادآور شد:نگاه خانواده ها و والدین دانش آموزان در ترغیب و تشویق محصلان برای انتخاب رشته های مهارتی از دیگر مولفه های حائز اهمیتی است که با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هر چه بیشتر در میان والدین دانش آموزان، امیدواریم به دستاوردهای ارزنده تری در این عرصه دست یابیم.

کد مطلب 3847702

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