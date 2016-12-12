تخلفات اداری در شهرستان ملارد کاهش یافته است

بهمن خطیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم تمکین و رعایت قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های تنظیم و مصوب شده از سوی دستگاه ها و نهادهای اداری و اجرایی اظهار داشت:خوشبختانه در طول سه سال گذشته، اقدامات سازنده ای برای حصول قانون مداری در دستگاه ها و نهادهای فعال اداری در شهرستان ملارد عملیاتی شده است.

فرماندار ملارد عنوان کرد:در طول سالیان و برخی از ادوارگذشته، مواردی از تخلفات در برخی از دستگاه های اداری احساس می شد که روند پیگیری امور را تحت الشعاع قرار می داد و موجبات نارضایتی عده ای از مردم ساکن در این شهرستان را فراهم می کرد.

وی افزود:همواره تلاش می شود با اتکا به نهادهای نظارتی، بازرسی و گزارشات واصله، ضریب قانون مندی با تقویت هر چه بیشتری همراه شود و تلاش می کنیم بسترها و زمینه های احتمالی که مستعد بروز تخلفات و نارسایی هستند را در این شهرستان محدود و مهار کنیم.

خطیبی عنوان کرد:نباید از نظر دور داشت که ملارد، شهرستانی نوپا محسوب می شود که در عرصه زیرساخت ها و امکانات اداری با محدودیت ها و کاستی هایی روبرو بوده که البته نگاه ویژه دولت و استانداری به این شهرستان در طول سه سال گذشته حاوی دستاوردهای مثبت و ارزنده ای بوده است.

وی افزود:رفع تمامی کمبودها، مستلزم زمان هر چه بیشتری است و همچنان که در طول سالیان اخیر شاهد حصول پیشرفت و ثمرات سازنده ای در این منطقه از غرب استان تهران بوده ایم، بدون تردید در آینده نیز با روند رو به رشدی که در شهرستان ملارد جاری و ساری است، موانع و مشکلات به تدریج مرتفع خواهد شد.

فرماندار ملارد عنوان کرد:در مجموعه فرمانداری و در قالب ستاد صیانت از حقوق شهروندان، موضوع تکریم ارباب رجوع و پیگیری مجدانه مطالبات مردم در عرصه های اداری در چارچوب ضوابط و قوانین پیگیری و در نشست ها و جلسات متعددی که به عناوین مختلف در شهرستان برگزار شده نیز رهنمودها ودستورات و توصیه های لازم مطرح و تاکید می شود.

خطیبی یادآور شد:نقش مردم و رسانه ها نیز در پیشرفت هر چه شایسته تر شهرستان ملارد در ابعاد گوناگون برجسته و تأثیرگذار است و بدون تردید دریافت گزارش های مردمی در برخورد با تخلفات احتمالی و رفع کاستی ها موثر و مطلوب اثر خواهد بود.