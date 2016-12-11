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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۲:۳۸

مردم بحرین در حمایت از «شیخ علی سلمان» تظاهرات کردند

مردم بحرین در حمایت از «شیخ علی سلمان» تظاهرات کردند

مردم بحرین در آستانه جلسه محاکمه دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور که قرار است امروز دوشنبه برگزار شود تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مردم بحرین در حمایت از «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، منطقه «الدراز» شامگاه یکشنبه در آستانه جلسه محاکمه شیخ علی سلمان که قرار است امروز دوشنبه برگزار شود شاهد تظاهرات بود.

دادگاه استیناف آل خلیفه رسیدگی به اعتراضات شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین به حکم حبس صادره علیه وی را به ۱۲ دسامبر (۲۲ آذرماه) موکول کرده بود.

دادگاه استیناف بحرین اعلام کرده است که در جلسه مورخ ۱۲ دسامبر در خصوص اعتراض شیخ علی سلمان به حکم حبس صادره علیه وی، رسیدگی می کند.

پیشتر وکلای شیخ علی سلمان به افزایش حکم حبس وی از ۴ به ۹ سال اعتراض کرده بودند. 

بحرین از سال ۲۰۱۱ شاهد اعتراضات مردمی گسترده است و رژیم آل خلیفه به اقدامات سرکوبگرانه زیادی از جمله دستگیری شیخ علی سلمان و سلب تابعیت شیخ عیسی احمد قاسم رهبر شیعیان این کشور دست زده است.

کد مطلب 3847704

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