شورای امنیت انفجارهای تروریستی در استانبول و قاهره را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه ای انفجارهای تروریستی شامگاه شنبه در استانبول ترکیه را محکوم کرد.

شورای امنیت در این بیانیه دو انفجار شامگاه شنبه در استانبول ترکیه را که نزدیک به ۴۰ کشته و ۱۵۵ زخمی برجای گذاشت، محکوم کرد.

بر اثر حمله تروریستی شامگاه شنبه، دو بمب در دو نقطه متفاوت شهر استانبول منفجر شد که منجر به کشته شدن ۳۸ تن و زخمی شدن ۱۵۵ تن دیگر از شهروندان ترکیه شد. گروه موسوم به بازهای آزاد کردستان از شاخه های گروه تروریستی «پ ک ک»، مسئولیت انجام انفجار تروریستی استانبول را بر عهده گرفت.

از سوی دیگر شورای امنیت حمله تروریستی روز یکشنبه به کلیسای قبطی ها در منطقه العباسیه واقع در قاهره پایتخت مصر را که ۲۵ کشته و ۵۰ زخمی برجای گذاشت، محکوم کرد.

در این بیانیه ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان این انفجار تروریستی بر ضرورت بازخواست مرتکبان این اقدام و حامیان گروه های تروریستی تاکید شده است.

لازم به ذکر است که «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر ضمن عرض تسلیت به دلیل وقوع این انفجار، ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد. هنوز عوامل این انفجار تروریستی مشخص نشده و هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.