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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۷:۳۵

حملات گسترده سعودیها به استان‌های «الحدیده» و «تعز» یمن

حملات گسترده سعودیها به استان‌های «الحدیده» و «تعز» یمن

جنگنده های رژیم سعودی در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود علیه مردم بی دفاع یمن، استان های «الحدیده» و «تعز» را هدف حملات هوایی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنایت های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این جنایت ها، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «الدریهمی» واقع در استان الحدیده را به شدت بمباران کردند.

از سوی دیگر، منطقه «الجندط» واقع در استان تعز نیز طی چند نوبت هدف حملات هوایی سنگین جنگنده های رژیم سعودی قرار گرفت.

طبق اعلام رسانه های عربی، جنگنده های سعودی در این حملات، پایگاه نظامی «تیپ ۲۲» ارتش یمن را هدف قرار دادند.

گفتنی است، حملات رژیم سعودی به دیگر مناطق مسکونی یمن همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 3847716

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