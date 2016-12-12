حمله به مواضع تکفیریها در حماه/تسلط کُردها بر چند روستا در الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، نیروهای دموکراتیک کُرد سوری بر چند روستا در استان «الرقه» سوریه مسلط شدند.

بر اساس این گزارش، نیروهای کُرد در جریان تسلط بر این روستاها ۱۵ عنصر تکفیری داعش را به هلاکت رساندند.

طبق اعلام رسانه های عربی، در جریان درگیری های دو طرف، شماری از عناصر تکفیری به اسارت نیروهای کُرد درآمدند.

از سوی دیگر، توپخانه های ارتش سوریه مواضع تروریست های تکفیری داعش را در منطقه «جب خساره» واقع در حومه شرقی حماه هدف قرار دادند.

ارتش سوریه در عملیات ضد تروریستی خود حومه استان حماه، چندین خودروی متعلق به تکفیریها را هدف قرار داده و منهدم کرد.