تیم کاله بازی هدفمند و حساب شده ای را به نمایش گذاشته است

بهروز عطایی سرمربی تیم کاله مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کاله با آمادگی کامل به مصاف هاوش گنبد رفت، بیان داشت: بازیکنان کاله بازی بسیار هدفمند و حساب شده ای را به نمایش گذاشتندکه در نهایت توانستیم به پیروزی برسیم.



وی تصریح کرد: تیم والیبال کاله با توجه به اینکه امسال تیم جوانی را راهی رقابت های لیگ دسته اول کرده است روند صعودی بسیار خوبی داشت و اگر همین روند ادامه دار باشد در نیم فصل دوم بهتر ظاهر خواهیم شد.



سرمربی کاله مازندران با اشاره به بازی هفته آینده کاله در داربی والیبال مازندران،گفت: تیم عمران ساری تیم خوبی بوده و در سالن سید رسول بازی کردن برای همه تیم ها سخت است و امیدواریم بازی خوبی را به نمایش بگذاریم.



عطایی در پایان گفت:در نیم فصل قصد جذب بازیکن را نداریم و با همین بازیکنان لیگ را ادامه می دهیم.

تیم کاله آمل چهارشنبه شب سه بر صفر تیم هاوش را شکست داد.