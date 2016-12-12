  1. استانها
  2. قزوین
۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۷:۵۵

معاون استاندار قزوین:

طرح الگوی کشت دشت قزوین بصورت آزمایشی اجرا می شود

طرح الگوی کشت دشت قزوین بصورت آزمایشی اجرا می شود

قزوین- معاون امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: طرح الگوی کشت دشت قزوین بصورت آزمایشی اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی در جلسه کمیسیون ماده ۷ که در استانداری برگزار شد گفت: طرح الگوی کشت با هدف مدیریت آب، خاک و کشت به مدت یک سال بصورت آزمایشی اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح که مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده حدود ۷۷ هزار هکتار از اراضی دشت قزوین در قالب ۳۳ هزار قطعه دارای نقشه Gis می شود.

حبیبی ضمن تقدیر از هماهنگی خوب سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای و تعاونی آببران بیان کرد: با توجه به چالش هایی که در حوزه آب با آن مواجه هستیم، اجرای طرح الگوی کشت در حیات دشت قزوین بسیار موثر خواهد بود.

معاون استاندار تصریح کرد: با اجرای این طرح امنیت غذایی در استان قزوین و بخش های وسیعی از کشور تامین خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی آب در کشور هشدار داد: اگر آب موجود مدیریت نشود و الگوی کشت به مرحله اجرا در نیاید، مشکلات اجتماعی در کشور بروز خواهد کرد.

کد مطلب 3847721

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها