طرح الگوی کشت دشت قزوین بصورت آزمایشی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی در جلسه کمیسیون ماده ۷ که در استانداری برگزار شد گفت: طرح الگوی کشت با هدف مدیریت آب، خاک و کشت به مدت یک سال بصورت آزمایشی اجرا می شود.

وی افزود: در این طرح که مراحل مطالعاتی آن به پایان رسیده حدود ۷۷ هزار هکتار از اراضی دشت قزوین در قالب ۳۳ هزار قطعه دارای نقشه Gis می شود.

حبیبی ضمن تقدیر از هماهنگی خوب سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای و تعاونی آببران بیان کرد: با توجه به چالش هایی که در حوزه آب با آن مواجه هستیم، اجرای طرح الگوی کشت در حیات دشت قزوین بسیار موثر خواهد بود.

معاون استاندار تصریح کرد: با اجرای این طرح امنیت غذایی در استان قزوین و بخش های وسیعی از کشور تامین خواهد شد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی آب در کشور هشدار داد: اگر آب موجود مدیریت نشود و الگوی کشت به مرحله اجرا در نیاید، مشکلات اجتماعی در کشور بروز خواهد کرد.