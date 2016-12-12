آنفلوآنزای فوق حاد به جان غازهای خاکستری تالاب میقان افتاد

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اوایل آذرماه جاری تلفاتی غیرعادی در پرندگان منطقه تالاب میقان اراک مشاهده شد که طی بررسی های دامپزشکی و آزمایشات لازم، مشخص شد این پرندگان بر اثر ابتلا به سویه جدیدی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد تلف شده اند.

وی افزود: تا امروز حدود ۵۰ لاشه پرنده از منطقه میقان جمع آوری شده و با توجه به وسعت بالای این منطقه، قطعا آمار تلفات بیشتر از این میزان است و برخی لاشه ها نیز در محدوده هایی هستند که دسترسی به آنها مشکل است یا در میان پوشش گیاهی قابل مشاهده نیستند.

ابراهیمی کارنامی اضافه کرد: سطح دریاچه تالاب در این فصل بیش از پنج هزار هکتار است که منطقه گسترده ای است و پایش و بررسی تمام نقاط آن بسیار مشکل است، با این حال تجهیزات لازم را به منظور بررسی کل منطقه فراهم کرده ایم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: پرندگان تلف شده این منطقه عمدتا غازهای خاکستری هستند که بومی منطقه نبوده و مهاجرند و بیماری آنها نیز سویه جدیدی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تشخیص داده شده است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: طی یک هفته اخیر در تعامل با دامپزشکی استان مرکزی و تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی در راستای جمع آوری لاشه ها و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری و سرایت به طیور اهلی، اقداماتی انجام شده است.

وی گفت: به دلیل مشترک بودن بیماری آنفلوآنزا میان حیوان و انسان، در حال حاضر به منظور جلوگیری از حضور مردم در این منطقه، مسیر تالاب میقان مسدود شده و گشت های محیط زیست استان به طور مداوم در منطقه حضور دارند و تلفات را جمع آوری می کنند.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: پیشگیری از بروز بیماری در پرندگان مهاجر منطقه ممکن نیست و فقط باید اقدامات مراقبتی انجام شود و مقرر است یک اکیپ متخصص در این زمینه از تهران در استان حضور یابد تا چگونگی مقابله با گسترش و سرایت این بیماری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیمی کارنامی اظهار داشت: تاکنون در سایر زیستگاه های استان تلفاتی از این بیماری در پرندگان گزارش نشده و از مردم نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده لاشه پرندگان در هر منطقه ای، به هیچ وجه در مجاورت آن قرار نگرفته و به آن دست نزنند.