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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۹:۰۲

میقان میزبان بیماری پرندگان مهاجر؛

آنفلوآنزای فوق حاد به جان غازهای خاکستری تالاب میقان افتاد

آنفلوآنزای فوق حاد به جان غازهای خاکستری تالاب میقان افتاد

اراک- مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: ابتلای پرندگان مهاجر تالاب میقان به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، طی ده روز اخیر موجب تلف شدن تعداد زیادی از غازهای خاکستری این منطقه شده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از اوایل آذرماه جاری تلفاتی غیرعادی در پرندگان منطقه تالاب میقان اراک مشاهده شد که طی بررسی های دامپزشکی و آزمایشات لازم، مشخص شد این پرندگان بر اثر ابتلا به سویه جدیدی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد تلف شده اند.

وی افزود: تا امروز حدود ۵۰ لاشه پرنده از منطقه میقان جمع آوری شده و با توجه به وسعت بالای این منطقه، قطعا آمار تلفات بیشتر از این میزان است و برخی لاشه ها نیز در محدوده هایی هستند که دسترسی به آنها مشکل است یا در میان پوشش گیاهی قابل مشاهده نیستند.

ابراهیمی کارنامی اضافه کرد: سطح دریاچه تالاب در این فصل بیش از پنج هزار هکتار است که منطقه گسترده ای است و پایش و بررسی تمام نقاط آن بسیار مشکل است، با این حال تجهیزات لازم را به منظور بررسی کل منطقه فراهم کرده ایم.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی بیان کرد: پرندگان تلف شده این منطقه عمدتا غازهای خاکستری هستند که بومی منطقه نبوده و مهاجرند و بیماری آنها نیز سویه جدیدی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تشخیص داده شده است.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: طی یک هفته اخیر در تعامل با دامپزشکی استان مرکزی و تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی در راستای جمع آوری لاشه ها و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری و سرایت به طیور اهلی، اقداماتی انجام شده است.

وی گفت: به دلیل مشترک بودن بیماری آنفلوآنزا میان حیوان و انسان، در حال حاضر به منظور جلوگیری از حضور مردم در این منطقه، مسیر تالاب میقان مسدود شده و گشت های محیط زیست استان به طور مداوم در منطقه حضور دارند و تلفات را جمع آوری می کنند.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی گفت: پیشگیری از بروز بیماری در پرندگان مهاجر منطقه ممکن نیست و فقط باید اقدامات مراقبتی انجام شود و مقرر است یک اکیپ متخصص در این زمینه از تهران در استان حضور یابد تا چگونگی مقابله با گسترش و سرایت این بیماری بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

ابراهیمی کارنامی اظهار داشت: تاکنون در سایر زیستگاه های استان تلفاتی از این بیماری در پرندگان گزارش نشده و از مردم نیز تقاضا داریم در صورت مشاهده لاشه پرندگان در هر منطقه ای، به هیچ وجه در مجاورت آن قرار نگرفته و به آن دست نزنند.

کد مطلب 3847722

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