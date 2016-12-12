به گزارش خبرنگار مهر، درست در روزی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جلسه ای را با نماینده چهار باشگاه ایرانی برای تعیین وضعیت میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشت، سایتهای عربستانی از نامه مهم کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون فوتبال این کشور خبر دادند.

طبق ادعای سایت «اخبار» عربستان، AFC در نامه ای به فدراسیون این کشور اعلام کرده با توجه به عدم بهبود روابط بین دو کشور ایران و عربستان، بازی نمایندگان این دو کشور در لیگ قهرمانان آسیا باید همانند سال گذشته در یک کشور بی طرف برگزار شود.

در این نامه تاکید شده که رای ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۶ کنفدراسیون آسیایی مبنی بر بازی تیم های ایرانی و عربستان در کشور بی طرف در سال ۲۰۱۷ هم اجرا می شود و عربستان باید کشور موردنظر خود را برای بازی با تیم های ایرانی معرفی کند.

این در حالی است که مهدی تاج بعد از جلسه روز گذشته با نماینده باشگاه های ایرانی گفت: «ایران ناامن نیست و باید در کشور خودمان از عربستان میزبانی کنیم. ما نامه ای به AFC زده ایم که آنها پاسخ نداده اند! به همین دلیل باز هم روز شنبه به آنها نامه دیگری زدیم و انتظار داریم به آن پاسخ داده شود. اگر هم قرار است در یک زمین بی طرف با عربستانی ها بازی کنیم باید دلیل آن قانع کننده باشد.»

البته تاج اعلام نکرده که آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا نامه ای مشابه به نامه عربستان به فدراسیون ایران فرستاده است یا خیر که این امر از دو حالت خارج نیست. یا کنفدراسیون آسیابا کشور عربستان نامه نگاری می کند و آنها را در جریان مسائلی از این دست قرار می دهد و از پاسخ دادن به نامه های فدراسیون فوتبال ایران خودداری می کند و یا نامه ای مشابه نامه عربستان، به فدراسیون فوتبال ایران هم ارسال شده و مهدی تاج از رسانه ای کردن آن به خاطر ایجاد نشدن جو منفی علیه فدراسیون خودداری می کند.