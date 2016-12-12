سرپرست استقلال در دیدار با پدیده مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله عبداللهی سرپرست به اتفاق محمدحسین زرندی مدیر رسانه‌ای باشگاه استقلال به منظور حضور در مراسم قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا عازم کشور مالزی شدند و در دیدار استقلال و پدیده کاروان آبی پوشان را همراهی نخواهند کرد.

براساس تصمیم مسئولان باشگاه علی چینی یکی از دستیاران منصوریان به صورت موقت وظایف سرپرستی را نیز بر عهده خواهد داشت تا در غیاب عبداللهی امور مربوط به سرپرستی را در این بازی انجام دهد.

تیم استقلال در هفته چهاردهم لیگ برتر از ساعت ۱۶:۲۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم پدیده مشهد است.