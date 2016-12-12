شرط اختصاص کامل بودجه به دانشگاهها/ افزایش کمک خیریه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید در اخبار ۲۰ شبکه ۴ گفت: بودجه دانشگاه ها در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ رشد داشته است و در لایحه بودجه سال ۹۶ نیز این رشد ۱۳.۵ درصد بوده است.

وی افزود: سال گذشته مجلس در زمان تصویب بودجه میزان بودجه دانشگاه ها را به ۱۶ درصد افزایش داد که امیدواریم امسال نیز نمایندگان بودجه سال ۹۶ دانشگاه ها را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ بودجه دانشگاه ها ۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای سال ۹۶، ۶ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

امید با بیان اینکه اختصاص بودجه به دانشگاه ها تنها مربوط به سرانه دانشجویی نیست گفت: در سال ۹۳ مدل اختصاص بودجه تنها بر مبنای سرانه دانشجویی بود که این مدل در سال ۹۴ تکامل یافت و ضرایب مختلفی به آن اضافه شد و در سال ۹۵ رشد بی رویه کمی دانشجو محدود شد و بودجه بر اساس فعالیت های دانشگاه نیز اختصاص داده شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ اگر دانشگاهی به ازای هر ۱۸ دانشجو یک استاد داشت بودجه کامل به آن دانشگاه اختصاص می یافت اما اگر میزان دانشجویان بیشتر بود بودجه کمتری به دانشگاه ها اختصاص داده می شد زیرا استانداردها رعایت نشده بود.

مدل بودجه ریزی سال ۹۶ برای دانشگاه ها

معاون اداری و مالی وزارت علوم اضافه کرد: در سال ۹۶ مدل تخصیص بودجه به دانشگاه ها بر اساس فعالیت های کیفی و فناوری بوده است به طور مثال دانشگاه هایی که فعالیت های پژوهشی موثر، تولید علم مناسب، انتقال فناوری و فعالیت های بین المللی داشته اند بودجه کامل به آنها اختصاص می یابد.

امید با بیان اینکه دولت معتقد است بودجه ریزی باید بر مبنای عملکرد باشد، گفت: ما به دنبال اختصاص بودجه به دانشگاه ها بر مبنای عملکرد آنها هستیم به طور مثال اگر دانشگاه برتری یک دانشجوی استاندارد تربیت کند ما بودجه لازم برای تربیت این دانشجو را اختصاص خواهیم داد.

وی عنوان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه دانشگاه ها باید وابستگی خود را به منابع مالی دولتی در زمینه هزینه های جاری کم می کردند که از ابتدای دولت یازدهم این موضوع مدنظر قرار گرفت و در پایان سال ۹۵ پیش بینی می کنیم میزان استفاده از درآمد اختصاصی در دانشگاه ها به ۳۵ درصد و در پایان سال ۹۶ به ۴۰ درصد برسد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: همچنین برنامه داریم تا پایان برنامه ششم میزان استفاده از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها در هزینه های جاری را به ۵۰ درصد برسانیم.

امید تاکید کرد: دانشگاه ها از طریق فروش خدمات، انتقال فناوری، اجرای پژوهش های کاربردی و پذیرش دانشجوی نوبت دوم و پولی می توانند درآمدهای اختصاصی خود را افزایش دهند.

اختصاص اعتبارات خاص به دانشگاه های دارای عملکرد ویژه پژوهشی

وی گفت: در بودجه سال ۹۶، ۵ درصد کل اعتبارات مربوط به دانشگاه ها بر اساس عملکرد ویژه پژوهشی به آنها اختصاص می یابد بنابراین هر دانشگاهی که عملکرد ویژه پژوهشی داشته باشد این میزان بودجه به آن تعلق می گیرد.

معاون اداری و مالی وزارت علوم اضافه کرد: برای تشویق دانشگاه ها در فعالیت های مدیریت سبز در بودجه سال ۹۶ تعیین شده که کمک های تشویقی به دانشگاه هایی که در حوزه مدیریت سبز فعالیت می کنند اختصاص داده شود.

امید در خصوص خیرین آموزش عالی نیز گفت: در حال حاضر بخش زیادی از نیازهای دانشگاه ها از جمله خوابگاه، ساختمان های آموزشی و کلاس های درسی دانشجویان از سوی خیرین تامین می شود که در بودجه ۹۶ برنامه داریم سهم کمک دولت به پروژه های خیرساز تا ۶۰ درصد افزایش یابد.