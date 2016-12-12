مشکلات قضائی بر سر راه زایمان طبیعی/ نگرانی متخصصین زنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرسول اکبریان گفت: برای ترغیب بیشتر مادران کشور به زایمان طبیعی، دولت باید یک تصمیم کلی و جامع بگیرد.

رئیس دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران، بر ضرورت اهمیت تبلیغات و اطلاع رسانی در زمینه ترویج زایمان طبیعی تاکید کرد و افزود: تبلیغات درباره سلامت زایمان طبیعی، می بایست از طریق رسانه ها و در ساعتی که خانواده ها دور هم حضور دارند، انجام شود.

اکبریان ادامه داد: از طرف دیگر سعی کنند مسائل قضائی زایمان را از دوش متخصصان زنان و زایمان بردارند و دولت تمهیداتی بگذارد مبنی بر اینکه مقدار دیه را کم کند و نصف دیه را دولت برعهده گیرد و نصف دیگر توسط متخصص زنان پرداخت شود.

وی ادامه داد: متاسفانه این قبیل مشکلات بر سر راه زایمان طبیعی وجود دارد که باید چاره ای اندیشید.

اکبریان به اجرای طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: اجرای طرح تحول سلامت در کشور باعث افزایش آمار زایمان طبیعی شده است ولی به دلیل مسائل قضائی، دیه و اشکالاتی که بر سر زایمان طبیعی بعضا پیش می آید نمی توان پیش بینی کرد زایمان طبیعی به کجا می رود.

اکبریان در ادامه به دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران اشاره کرد و افزود: اظهار داشت: قرار است در کنگره امسال بر روی اعمال جراحی با لاپاراسکوپی و چه کسانی باید لاپاراسکوپی انجام دهند، بحث شود.

وی افزود: در کنگره امسال بیشتر در مورد جراحی های کوچک و استفاده از این نوع جراحی ها برای زودتر مرخص شدن بیمار، کم هزینه و کم عوارض بودن آن صحبت خواهد شد.

اکبریان تاکید کرد: جراحی های کوچک بیشتر بر روی بیمار هایی مانند آندومتریوز، چسبندگی های لوله رحم، کیست های تخمدان و فیبروم های تخمدان انجام می شود که با لاپاراسکوپ می توان مدت زمان بستری و عارضه را کم کرد و شانس حاملگی بعد از انجام جراحی با لاپاراسکوپی را بالا می برد.

دومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی و سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران در روزهای ۳۰ دی تا ۳ بهمن ۹۵ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود و ۲۰ امتیاز بازآموزی برای تمامی شرکت کنندگان دارد.