آغازجشنهای هفته وحدت درکردستان/سنندج میزبان بزرگترین مولودی خوانی

به گزارش خبرنگار مهر، ماه ربیع الاول را در کردستان به برکت میلاد پیامبر اسلام (ص) ماه مولود می نامند و به همین دلیل سالهای سال است که مردم این استان با برگزاری جشن های مولودی خوانی در مساجد، تکایا و حتی منزل شخصی خود این ایام را گرامی می دارند.

بر اساس روایات اهل سنت ۱۲ ربیع میلاد پیامبر اسلام (ص) است و بر اساس روایت اهل تشییع ۱۷ ربیع اولاول میلاد پیامبر است و از بدو پیروزی انقلاب اسلامی به برکت وجود امام خمینی (ره) ایام ۱۲ تا ۱۷ ربیع اولاول به عنوان هفته وحدت نامگذاری شده است و هر سال در سراسر کشور این ایام گرامی داشته می شود.

در کنار فعالیت های مختلف و متعدد مولودی خوانی در کردستان، چند سالی است که حوزه هنری استان کردستان متولی برنامه ای با عنوان یادواره شمس قریشی است که با گذشت هر سال بر جایگاه و منزلت این مراسم خاص در این استان افزوده می شود.

یکشنبه شب بار دیگر مسجد جامع سنندج و در قالب برگزاری یادواره شمس قریشی میزان خیل زیادی از مردم سنندج و گروه های مولودی خوان بود تا این بار نیز مردم این دیار ارادت خود را به رسول خدا و خاندان مطهرش نشان دهند.

در مراسم یادواره شمس قریشی بر خلاف تمامی برنامه ها و مراسم های دیگر در استان کردستان، مردم و گروه های مولودی خوان حضور پرشوری دارند و به همین دلیل هم یکشنبه شب این مهم به عینه در مسجد جامع سنندج به نمایش گذاشته شد.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسم، اظهار داشت: مهمترین اصل این برنامه حضور اقشار مختلف مردم در آن است و به همین دلیل ما هر ساله با برنامه ریزی بهتری این مراسم را برگزار می کنیم.

امین مرادی از مردم و حضور آنها در یادواره شمس قریشی تقدیر کرد و افزود: به راستی باید کردستان را الگوی وحدت در کشور عنوان کرد چرا که با حضور مردم در اینگونه برنامه ها نشان می دهد که مردم ارادت خاصی به رسول خدا دارند.

وی به توطئه های دشمن اشاره کرد و گفت: ایام هفته وحدت بهترین فرصت برای نزدیکی به هم است و به همین دلیل باید از فرصت های این چنین که به برکت وجود مبارک حضرت محمد (ص) است، به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

در مراسم یکشنبه شب علاوه بر اقشار مختلف مردم، جمع زیادی از مدیران و مسئولان دولتی با همراهی روحانیون شیعه و سنی حضور داشتند و استاندار کردستان نیز در خصوص برگزاری این مراسم سخنرانی کرد.

عبدالمحمد زاهدی در خصوص اهمیت هفته وحدت و لزوم توجه بیشتر به آن، عنوان کرد: امشب و حضور پرشور مردم در این مراسم مولودی خوانی بار دیگر وحدت و انسجام در کشور به ویژه استان کردستان را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به جایگاه پیامبر اسلام در جامعه، عنوان کرد: پیامبر اکرم(ص) با پیام خود جامعه‌ای را از جهالت و تشتت نجات داد و به یک جامعه یکپارچه و نمونه تبدیل کرد که انوار آن بعد از بیش از ۱۴۰۰ سال و اندی در سراسر گیتی نمایان است.

استاندار کردستان با اشاره به اقدامات گروهک های تکفیری، گفت: متأسفانه امروز در دورانی زندگی می‌کنیم که برخی‌ها به نام دین، مردان، زنان و کودکان را در بلاد اسلامی می‌کشند و با نام دین جنایاتی را بر مردم روا می‌دارند که همه عالم از آن شرم دارند.

یکی از روحانیون اهل سنت کردستان نیز در این نشست با اشاره به وضعیت کنونی حاکم بر کشورهای اسلامی در منطقه، بیان کرد: در این شرایط که قرائت های نادرست از دین مبین اسلام صورت می گیرد، وحدت و انسجام از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

ماموستا محسن حسینی با اشاره به اینکه عده‌ای مردم را از منش و روش زندگانی پیامبر دور می‌کنند، بیان کرد: لازم است که در شرایط فعلی علما و روحانیون در راستای ترویج درست آموزه های دینی و اسلامی به بهترین شکل ممکن اقدام کنند.

وی به جایگاه و منزلت مرحوم شمس قریشی در راستای دفاع از سنت نبوی اشاره کرد و یادآور شد: افرادی مانند مرحوم شمس‌قریشی، محور وحدت می‌شوند و اینچنین جمعیتی در یادواره آن جمع شده و بر پیامبر سلام و صلوات می‌فرستند.

این عالم و روحانی اهل سنت به رسالت اصلی پیامبر اسلام اشاره کرد و افزود: رسالت و نبوت پیامبر توأم با قرآن است و کسانی که از قرآن تبعیت کنند، آنها نجات‌یافته و رستگار هستند و به همین دلیل نیز ما باید از تمامی ظرفیت های در اختیار خود برای ترویج قرآن و آموزه های دینی تلاش کنیم.

وی با اشاره به تفرقه ایجاد شده در بین مذاهب اسلامی از سوی دشمن، گفت: امروز اختلافاتی بین مذاهب اسلامی درست شده است که ریشه تاریخی ندارد بلکه بخاطر این است که ما را متفرق کنند و دسته‌دسته و شعبه‌شعبه شویم و چنین بلایی بر سرمان بیاید.

در ادامه این مراسم گروه های مختلف مولودی خوان، به اجرای برنامه و مراسم پرداختند و مردم نیز با سلام و صلوات بر محمد مصطفی (ص) ایام جشن وحدت را گرامی داشتند.

مرحوم سید بهاءالدین شمس‎قریشی ملقب به شمس‎الاشراف سنندج و متخلص به «شمس»، فرزند «سیدمحمد پاوه‌ای» است که در سال ۱۲۹۳ هجری قمری در روستای «سه‌ردی» شهرستان پاوه چشم به جهان گشود و بنا به رسم و آیین آن زمان، برای فراگیری علم و دانش فقهی به حجره‌های شهرهای پاوه، بیاره و سنندج رفت و بعد از آن در شهر سنندج ساکن شد.

شمس‌قریشی خالق آثاری چون «مولودنامه»، «معراج‌نامه»، «شمس‌العقاید» و اشعاری نغز و ادیبانه به زبان فارسی، کردی و عربی است.