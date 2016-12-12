۱۱۳۸۷ خانوار روستایی در قزوین از نعمت گاز بهره مند می شوند

اسماعیل مفرد بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۴۶ روستای فاقد گاز طبیعی استان اظهار داشت هم اکنون در چندین منطقه استان همچون آوج، الموت و طارم پروژه های مختلف گازرسانی درحال اجرا است که با نهایی شدن آنها گام بزرگی در گازدار شدن روستاهای استان برداشته خواهد شد.

وی هزینه پیش بینی شده برای اجرایی شدن این پروژه ها را ۱۱۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: طبق برنامه ریزی انجام شده امید است از تعداد ۱۴۶روستای مورد نظر ۶۰ روستا حداکثر تا پایان امسال به شبکه سراسری گاز متصل شوند و مابقی در سال ۹۶ گاز دار شوند.

بوشهری بیان کرد: در حال حاضر ۳۳۳ روستا در استان از نعمت گاز بهره مند هستند که شامل ۷۶ درصد خانوارهای روستایی استان است.

وی تعداد روستاهای گازدار شده از زمان تاسیس شرکت گاز استان تا ابتدای سال ۹۵ را ۳۱۰ روستا اعلام کرد و گفت: با توجه به ۲۳ روستایی که در هفته دولت امسال گاز دار شده اند و گازرسانی به ۱۴۶ روستایی که تا پایان سال ۹۵ و ۹۶ به شبکه سراسری گاز متصل خواهند شد.

بوشهری تصریح کرد: ظرف این دو سال ۱۶۹ روستای استان قزوین گازدار می شوند که این تعداد معادل ۵۰ درصد ۱۸ سال گذشته است که این موضوع نشان از توجه ویژه به موضوع مهم گازرسانی به روستاها در دولت تدبیر و امید دارد.