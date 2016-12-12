۱۵ هزار راس دام در قزوین واکسینه شدند

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با پوشش ۹۵ درصدی تب برفکی در قزوین پس از یک ماه کار فشرده اکیپ های مایه کوبی بخش خصوصی، ۱۵ هزار و ۶۰۰ راس گاو را علیه بیماری تب برفکی واکسینه کردند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: همزمان با گزارش مواردی از بروز بیماری تب برفکی در برخی از نقاط کشور و احتمال افزایش حدت این بیماری، اداره دامپزشکی شهرستان قزوین با همکاری بخش خصوصی اقدام به مایه کوبی دام های سنگین صنعتی و روستایی کرده که در این بین بیش از ۹۵ درصد از دام موجود در دامداری های صنعتی این شهرستان تحت پوشش واکسن تب برفکی قرار گرفتند.

غیاث یزدی تصریح کرد: بیماری تب برفکی یکی از بیماری های نشخوارکنندگان است و در زمینه اقتصادی دامداری ها بسیار حائز اهمیت است که با توان شیوع بسیار بالا، می تواند موجب بروز خسارات جبران ناپذیری در دامداریها شود که با توجه اهمیت آن ۱۵ هزارو ۶۰۰ راس گاو علیه این بیماری در شهرستان قزوین واکسینه شدند و بر این اساس ۹۵ درصد دامهای سنگین واحدهای صنعتی در شهرستان قزوین علیه بیماری تب برفکی ایمن شدند.