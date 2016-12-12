ستاد مقابله با آنفلوانزای پرندگان در شهرستان البرز تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نقیبی روز دوشنبه در جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان که با حضور رضا عسگری فرماندار شهرستان البرز، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بخشداران بخش‌های مرکزی و محمدیه در فرمانداری شهرستان البرز برگزار شد اظهارداشت: با توجه به گزارش مواردی از بروز بیماریهای تنفسی طیور در برخی از نقاط کشور به منظور برقراری هماهنگی های بین دستگاه‌های ذیربط، ستاد مقابله با آنفلوانزای پرندگان تشکیل شده است.

نقیبی در خصوص بیماری تنفسی طیور مطالبی بیان کرد و گفت: وضعیت کنونی بیماری در منطقه به گونه ای است که برای اقدامات پیشگیرانه باید وارد کار شویم و با مشارکت دستگاههای اجرایی بتوانیم نسبت به پیشگیری و کنترل بیماری اقدام کنیم.

علی آقاجان نیا معلم رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین نیز گفت:خوشبختانه در شهرستان البرز هیچ گزارشی از مشاهده این بیماری اعلام نشده اما از مرغداران درخواست می شود ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای را برای پیشگیری از بروز بیماری در منطقه تشدید کنند.

در این جلسه شرکت کنندگان دیدگاه خود را برای هماهنگی هرچه بهتر بین دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با بروز این بیماری بیان کردند.